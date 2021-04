Le Président Macky Sall a reçu hier le Premier ministre espagnol Pédro Sanchez. Durant les discussions, l’une des questions abordées portait sur la contribution financière du royaume ibérique dans la réalisation des objectifs du Plan d’actions prioritaires ajustées et accélérées (Pap2A). Un communiqué du Bureau d’information gouvernementale (Big) révèle que le Cadre d’association pays (Cap) de coopération entre le Sénégal et l’Espagne, sur la période 2019-2023, prévoit «près de 84 milliards de francs Cfa contre 33 sur la séquence 2014-2017». Selon le Big, ce montant représente «une augmentation de 125% par rapport à la période antérieure». Egalement, souligne le communiqué, il est prévu de maintenir la contribution en dons autour de 60 millions d’euros. «Cette augmentation conséquente de l’appui au développement reflète bien le dynamisme et la diversité de la coopération entre les deux pays. Elle s’explique également par l’intérêt de l’Espagne d’apporter son soutien au Sénégal dans la mise en œuvre de la deuxième phase du Plan Sénégal émergent», explique le Big. Les domaines prioritaires du Cadre d’association pays entre le Sénégal et l’Espagne portent sur l’appui au développement productif agricole, l’appui au processus de décentralisation et l’appui au renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables à travers la sécurité alimentaire, la santé, l’eau potable et l’assainissement. «Sur la séquence 2019-2023, l’appui est également possible dans des lignes de travail comme la gestion des déchets solides et les énergies renouvelables», précise le Big.