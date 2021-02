Le chef du Département de parasitologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Pr Daouda Ndiaye, a invité à Tivaouane, où il remettait 700 kits scolaires à l’Inspection de l’éducation et de la formation et aux membres de son mouvement «Actions», ses compatriotes à accompagner le chef de l’Etat pour la réussite de la campagne de vaccination contre le Covid-19, et par ricochet pour le succès de la lutte contre cette pandémie.

Face au scepticisme des Sénégalais par rapport au vaccin contre le Covid-19, Pr Daouda Ndiaye lance cet appel : «Soyons unis autour de l’essentiel, oublions nos différences, divergences et désaccords pour faire face à la pandémie !» Le chef du Département de parasitologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), qui remettait 700 kits scolaires, hier, à l’Inspection de l’éducation et de la formation et aux membres de son mouvement «Actions» de Tivaouane, estime que «le chef de l’Etat s’est investi pour doter son pays d’un vaccin». Et donc, «quelles que soient les difficultés et les incompréhensions, une fois qu’il a pris la décision, les Sénégalais doivent l’accompagner en ce sens. Le Président est entouré d’experts. Et je pense qu’il est le premier patriote. Et s’il croit que la réussite de la lutte contre la pandémie passera probablement par la vaccination avec les autres mesures, en tant que citoyen lambda nous devons prier qu’il réussisse par rapport à cette mission qui est de donner à la population des vaccins». Il souhaite que «son objectif par rapport à ce qui est recherché à travers le vaccin soit atteint».

Pr Ndiaye insiste : «Soyons unis autour de lui ! Ce n’est pas un moment de divergences ou de polémiques». Le pays doit plutôt «prendre ses responsabilités et faire un bloc autour de lui. Que l’on oublie nos désaccords sur le plan scientifique et tous les autres plans ! Le plus important, c’est que l’autorité a pris une décision et s’est engagée pour cela». Surtout qu’«avoir des vaccins aujourd’hui n’est pas donné à tous. Le Sénégal fait partie des 7 pays africains qui sont les premiers à avoir ces doses. Ne serait-ce que cela, on doit prier pour qu’il réussisse».