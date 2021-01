Un incendie, qui a eu lieu hier vers 9h à hauteur du village de Kawsara dans la commune de Diass, y a installé la panique. Un camion, rempli de foin, a pris feu et s’est renversé sur le côté droit de la route ; le feu a aussi gagné l’herbe sèche et l’incendie s’est propagé jusqu’à l’entrée du village.

Le camion immatriculé KL 9371 D en provenance de Taïba Niassène, qui transportait du foin, a vu son moteur prendre feu hier à hauteur du village de Kawsara. Mor Sakho, le chauffeur du camion, a essayé de maîtriser celui-ci avant qu’il ne se renverse sur le côté droit de la route. Au même moment, le camion immatriculé KF 1460 A, conduit par El Hadji Médi Sow et qui suivait le camion qui a pris feu, a voulu le dépasser mais il verra le wagon de sa voiture prendre feu à son tour.

Pour ne pas subir le même sort que le camion de Mor Sakho, Sow va réussir à décrocher le wagon transportant du charbon et qui avait pris feu aussi et va finalement le laisser sur la route. Ainsi, le feu du camion s’est emparé du tapis herbacé.

Pour éviter que l’incendie ne se propage dans les villages environnants, il a fallu l’intervention des sapeurs-pompiers de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass en premier et ceux de Saly ensuite pour stopper le feu à l’entrée du village de Kawsara alors qu’il avait réduit en cendre toute la paille trouvée sur son chemin.

Pour le moment, les causes de cet incendie ne sont pas encore élucidées. Il a fallu presque 4 tours d’horloge pour venir à bout de cet incendie qui n’a fait que des dégâts matériels. Un énième accident sur la route qui repose la lancinante question de la surcharge des camions sur la Nationale 1.