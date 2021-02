La situation de la pandémie est toujours préoccupante à Saint-Louis. Médecin-chef régional, Dr Seynabou Ndiaye décrit une évolution croissante du Covid-19 dans la région : à la date d’hier, 350 malades étaient pris en charge à domicile dans toute la région dont 200 issus du département de Saint-Louis. Il y a un constat accablant à faire dans ce département, selon le Dr Seynabou Ndiaye, qui a néanmoins souligné que la plupart des cas positifs suivis sont guéris. En attendant, 15 patients seulement sont actuellement sous traitement dans le Centre de traitement des épidémies de l’Hôpital régional dont 3 cas graves.

Le médecin-chef régional de Saint-Louis fait cette sortie, en marge de la distribution d’un don de la Fondation de la Première Dame : il s’agit 100 lits, 100 mille masques et un important lot de matériels de protection et de désinfection.

Cette dotation est destinée aux 21 structures sanitaires des 5 communes des départements de Saint-Louis et de Dagana.

«C’est un geste bienvenu dans ce contexte de résurgence de la pandémie avec une virulente deuxième vague. J’appelle les populations à une prise de conscience, la situation est grave. Les cas positifs augmentent de façon exponentielle et il faudrait que les populations soient conscientes que seuls les gestes barrières peuvent nous prémunir de cette maladie et la faire reculer», conseille Mansour Faye, qui dit «qu’il est impératif que les populations respectent les mesures barrières».