La pépite sénégalaise du Fc Metz, Pape Matar Sarr a été désignée «geste Grenat» du mois de février. Il devance de seulement trois voix le premier but en professionnel du défenseur Thomas Delaine.

Après Farid Boulaya en janvier dernier, c’est donc Pape Matar Sarr et sa splendide frappe contre Montpellier, qui viennent d’être élus «geste Grenat» du mois de février. Le milieu de terrain sénégalais du Fc Metz devance de très peu le premier but de la carrière professionnelle de Thomas Delaine, la passe décisive de Matthieu Udol à Nice et le tacle salvateur de Kiki Kouyaté contre Montpellier. Pape Matar Sarr est l’une des recrues du dernier mercato estival du Fc Metz. Le Sénégalais a été formé à Génération Foot. Depuis la fin de la trêve hivernale, le milieu de terrain de 18 ans est devenu un titulaire quasi-indiscutable du onze grenat. Il a inscrit son premier but avec le club à la Croix de Lorraine à Brest. Et après sa frappe surpuissante contre Montpellier, il vient de récidiver en Coupe de France, à Valenciennes ! Le geste grenat du mois reviendra au tout début du mois d’avril !

Francebleu.fr