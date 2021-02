Proparco et Société générale Sénégal mutualisent leurs efforts pour renforcer le financement des Tpme sénégalaises. Les deux parties ont signé hier un partenariat portant sur l’octroi de deux garanties de portefeuille d’un montant total de 4,5 millions d’euros (soit près de 3 milliards de francs Cfa) à la banque.

Proparco a octroyé hier, à travers un partenariat, deux garanties de portefeuille à Société générale Sénégal pour un total de 4,5 millions d’euros (soit près de 3 milliards de francs Cfa). «Les garanties proposées par le Groupe Afd via sa filiale Proparco permettent aux banques partenaires de partager le risque lié au financement des Très petites et moyennes entreprises (Tpme), augmentant ainsi leur capacité de financement de l’économie», rapporte le communiqué qui donne l’information. «Les garanties Ariz et Euriz constituent deux outils emblématiques de l’offre de garantie du Groupe Afd. Octroyées aujour­d’hui à Société générale Séné­gal, elles portent sur un montant total de 4,5 millions d’euros», renseigne le communiqué.

La garantie de portefeuille Ariz, 4ème programme de ce type entre le Groupe Afd et Société générale Sénégal, d’un montant de 3 millions d’euros, confirme le statut de Société générale comme première banque partenaire d’Ariz au Sénégal. Depuis 2005, Société générale Sénégal aurait accompagné plus de 250 Tpe/Pme à travers ce dispositif.

La seconde garantie de portefeuille Euriz, première au Sénégal, porte sur un montant de 1,5 million d’euros. Lancée en mai 2019 avec le soutien de l’Union européenne et du Fonds européen de développement et du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Acp), la garantie Euriz vise à faciliter l’accès des Tpme au crédit, en particulier dans les secteurs à fort impact de développement, afin de les aider à jouer leur rôle essentiel dans la croissance économique et la création d’emplois.

«La garantie Euriz … fait écho à l’engagement unanime de la team Europe pour réduire l’impact du Covid-19 en Afrique et au Sénégal en particulier. Elle reflète l’engagement constant de l’Union européenne à appuyer au Sénégal le développement d’un secteur privé fort et dynamique, porteur d’une croissance inclusive et durable. Euriz soutiendra les petites et moyennes entreprises du Sénégal afin de préserver l’emploi et enclencher le démarrage de la prochaine étape : celle de la relance, de l’optimisme et de l’espoir», a soutenu Irène Mingasson, ambassadrice de l’Ue au Sénégal.

«Notre association avec Société générale Sénégal et le soutien de l’Union européenne et du Groupe des Etats Acp permettent d’apporter une réponse ciblée aux difficultés de financement rencontrées par les entrepreneurs afin de préserver leur capacité à contribuer à la croissance et au développement du Sénégal», a déclaré Pierre Maspoli, en charge de l’antenne Proparco de Dakar.

«Société générale est la première institution financière à déployer une garantie exceptionnelle des financements sur le continent africain, en partenariat avec Afd-Proparco. En parfaite cohérence avec les objectifs stratégiques du programme ‘’Grow with Africa’’, Société générale Sénégal réaffirme sa position de 1er financeur de l’économie sénégalaise. Nous confortons ainsi notre position à travers le soutien et l’accompagnement apportés à nos clients Tpe et Pme particulièrement fragilisés par la crise sanitaire», dira de son côté Jean-Marc Mancel, directeur général de Société générale Sénégal.

L’octroi de ces garanties, en phase avec le Pap2a, s’inscrit dans le cadre du volet Résilience de l’initiative Choose Africa. Ce nouveau volet d’un milliard d’euros, déployé en réponse à la crise du Covid-19, porte à 3,5 milliards d’euros l’engagement de la France à destination des start-up, Tpe et Pme en Afrique sur la période 2018-2022. «Société générale, qui est depuis janvier la première institution financière à déployer une nouvelle offre exceptionnelle de prêts garantis à 80% par le Groupe Afd dans 4 pays africains dont le Sénégal, est un partenaire clé de cette initiative», proclame le communiqué.