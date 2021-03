9 nouvelles forêts classées ! De quoi pavoiser quand on sait à quel point le couvert végétal devient de plus en plus difficile à préserver dans ce pays. Reconnaissons et saluons tous cet effort des pouvoirs publics, surtout quand il vient inverser une tendance négative. Plus de 20 ans après avoir déclassé Khelcom, on cherche à reclasser la forêt ailleurs dans le pays. Néanmoins, ne négligeons pas l’existant ! A quand le parc végétal de Léopold Senghor ? Que fait-on pour le petit bosquet de Mbao, agressé tous les jours ?