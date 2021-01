Décidemment, la Fédération sénégalaise de basket et son chargé de communication aiment glisser des «fautes techniques» dans leur communiqué. Après l’épisode des «communiqués nocturnes», les habitudes n’ont pas changé du côté de Marius Ndiaye où on n’a pas retenu la leçon.

La preuve avec le communiqué d’hier annonçant la liste des joueurs retenus pour le tournoi de Yaoundé, qualificatif pour l’Afrobasket 2021. Et ce qui est cocasse dans cette liste, c’est le nom de Pierria Henry (retenez ce nom), glissé subtilement aux côtés des meneurs Clevin Hannah et Alkaly Ndour.

Jusque-là inconnu des Sénégalais, le communiqué ne dit rien sur le joueur qui serait de nationalité américaine. Cette méprise a d’ailleurs créé une petite confusion chez les confrères ; certains parlant d’une «liste de 12», d’autres d’une «liste de 13», plus les 4 réservistes.

En fait, c’est manquer de rigueur le fait de balancer un nouveau nom qui n’était pas présent dans la première liste des présélectionnés et de ne pas communiquer là-dessus.

Et comme par hasard, ce que le chargé de communication devait faire par rapport à cet «intrus», ce sont nos confrères de Record qui l’ont fait dans leur édition d’hier. Merci chers confrères pour le «scoop» (rire). Et là on en connait un peu plus sur cet Américain qui sollicite une naturalisation et qui veut suivre les mêmes pas que Clevin Hannah. Le Quotidien colle une «faute personnelle» au chargé de com’ El Hadji Sarr et à son président Me Baba­car Ndiaye.