Le Dr vétérinaire et expert international en Stratégie et management, Papa Ndary Thiam, a passé sa loupe sur la situation socio-économique et sanitaire du pays. Trois réflexions ont guidé son point de vue. Si le vétérinaire est du même avis que le Président Macky Sall par rapport à sa décision de réviser le couvre-feu, il n’est pas cependant du même bord que lui sur sa décision de «décréter la fin de la situation de catastrophe sanitaire». De l’avis du Dr Niang, c’est prématuré de le faire, car «les données épidémiologiques ne présagent pas d’une tendance baissière soutenue des contaminations ces prochains jours». A en croire le vétérinaire, il y a lieu «même de craindre une 3ème vague dans les 15 prochains jours comme conséquence éventuelle des manifestations tous azimuts dans le pays». Au regard de ce risque, après sa lecture de la situation sanitaire, «nous devrions continuer à respecter les mesures barrières et accélérer le processus de vaccination des populations avant que le chef de l’Etat ne décrète objectivement la fin de la situation de catastrophe sanitaire» conseille-t-il dans un communiqué.

Et même s’il est en phase avec le Pr Bamba Kane, physiologiste, à propos de la reprise des activités économiques, le Dr Papa Ndary Thiam préconise en ce temps une reprise avec vigilance. D’ailleurs, il croit que le chef de l’Etat qui, pour une fois, n’a pas «convoqué la science en prenant le contre-pied du comité scientifique pour répondre à une demande sociale qui était de mettre un terme aux restrictions liées au couvre-feu», a vu juste. Pour lui, «ce sont ces paramètres socioculturels que l’Etat n’avait pas intégrés initialement dans le processus de prise de décision».

Satisfecit du bilan de la campagne de vaccination

L’expert international en Stratégie et management apprécie le déroulement de la campagne de vaccination, nonobstant les couacs déplorés. Selon lui, «elle se déroule à un rythme convenable en dépit des dérives notées par moments» qu’il met d’ailleurs sur la volonté des pouvoirs publics de bien sensibiliser.

Pour lui, nous devons rester positifs et rectifier vite ce qu’il appelle «les erreurs de casting». Ainsi, pour lui, le programme de vaccination doit s’adresser aux cibles prioritaires (personnes de plus de 65 ans, personnes avec des comorbidités, personnel médical et paramédical), sans oublier de prêcher pour sa chapelle. «J’insiste une fois de plus sur l’impérieuse nécessité d’y intégrer très rapidement les vétérinaires, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens» au risque «de développer le syndrome des comorbidités induites», conseille-t-il.

Le 21e siècle est celui de la jeunesse africaine

Les manifestations de ces derniers jours n’ont pas échappé à la loupe du vétérinaire. Cette situation «est regrettable, très pénible», fait-il remarquer. C’est «un chaos qui restera un traumatisme national au même titre que la pandémie à Covid-19», croit-il en regrettant de voir notre pays, tant apprécié par les autres pour sa quiétude et sa téranga légendaire, «basculer dans une violence extrême à tel point d’être à la peine». Mais pour le Dr Papa Ndary Thiam, les dirigeants oublient que la jeunesse a des exigences légitimes qu’ils ont l’obligation de satisfaire. A l’en croire, le 21ème siècle est celui de la jeunesse africaine. «J’ai sillonné l’Afrique pour déployer des stratégies de développement. Et partout, j’ai été séduit par le génie et l’audace des jeunes Africains. Il faut que nos dirigeants leur donnent l’opportunité d’exprimer leurs talents pour l’émergence de l’Afrique. C’est tout ce que les jeunes demandent, servir leur continent pour demeurer dignes». «L’erreur de nos dirigeants est de vouloir administrer des thérapies inachevées avec une bande de copains ou de businessmen», constate-t-il. D‘après lui, «cette approche ne va plus prospérer en Afrique».

«L’échec de Macky impacterait et hypothéquerait des générations entières»

En souhaitant le meilleur pour le président de la République Macky Sall, le Dr Thiam pense que l’échec de son mandat entraînerait des répercussions négatives sur les générations à venir. «Je reste persuadé que tous les Sénégalais prient pour qu’il réussisse son mandat, car son échec impacterait voire hypothéquerait des générations entières de Sénégalais pour ne pas dire d’Africains. C’est une grosse responsabilité», dit-il en le suggérant de «dénicher des compétences où qu’elles se trouvent et ainsi en parfaite synergie», s’il veut réussir son mandat. Ainsi, le pays pourra réussir le pari de l’émergence, croit-il. Mais «s’il s’obstine à faire avec les mêmes depuis 9 ans, il échouera et ce sera une catastrophe pour le pays».

Pour les trois prochaines années, le Dr Papa Ndary Thiam invite le chef de l’Etat à «prendre des mesures hardies pour une vraie rupture de la gouvernance de ce pays». Ce ne sont pas des compétences qui font défaut dans le pays pour l’aider à réussir. En outre, il lui demande d’accepter aussi «d’être réceptif aux avis et critiques» des autres dont le souci est de développer le pays.

Aux journalistes, il a suggéré «de donner des modèles pour insuffler les ambitions qu’elle nourrit» parce que leur responsabilité c’est d’éveiller les consciences. C’est pourquoi «la presse doit revoir les personnes à qui elle offre une tribune pour assainir le paysage médiatique», dit-il.