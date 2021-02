Le coronavirus continue sa progression inquiétante dans notre pays. Ces derniers jours, les cas explosent de façon extraordinaire. Et l’explosion des cas du coronavirus au sein du campus social de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar pousse le Syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal à mener une opération sensibilisation pour briser la chaîne de contamination.

Aliou Faye, le Secrétaire général Syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal, a été l’hôte de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar pour mener une opération de sensibilisation et de distribution de masques, de gel, détergents, savons et autres pour lutter contre le Covid-19 dans ce temple du savoir. «J’en appelle à la vigilance et à la responsabilité de tout un chacun. C’est un rôle pour nous de nous investir pour participer à l’effort de guerre. Nous considérons cette pandémie comme un ennemi commun. Nous sommes en guerre et chacun doit user de ses moyens financiers, physiques et intellectuels pour participer à la lutte. Donc, c’est un sacerdoce pour tout un chacun», a expliqué Aliou Faye.

Pour M. Faye, leur syndicat a bien compris le danger et le rôle qui doit être le sien et qu’il est en train de le jouer normalement. «L’objectif de notre acte est de barrer la route à ce virus. Il ne faut pas que celui-ci entre dans notre lieu de travail. On ne peut pas laisser les gens entrer comme ils veulent, se comporter comme ils veulent, faire ce qu’ils veulent jusqu’à faire entrer le virus dans les universités. Donc, nous jouons notre partition en faisant tout ce que nous pouvons pour barrer la route à ce virus-là», a déclaré Aliou Faye qui, par la même occasion, a remercié le directeur du Coud pour son soutien à l’initiative du Syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal. Ces derniers ont distribué des masques, gel, détergents, savons et autres produits pour lutter contre le Covid-9 au niveau de l’université cheikh Anta Diop.

Pour le syndicaliste, les autorités sanitaires et universitaires ont pris toutes les dispositions, mais le virus demeure toujours dans le pays. «Vous avez constaté que cela fait bientôt un an que la pandémie du Covid-19 a gangrené le monde, le Sénégal en particulier. Mais, il n’a jamais été question d’entendre ces cas au niveau des universités. Mais, on s’y attendait parce que l’Université, c’est l’Afrique en miniature pour ne pas dire le Sénégal. Tout ce qui se passe à l’extérieur peut bel et bien se passer à l’Université. Donc, nous appelons tout le monde à la sérénité.»