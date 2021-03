Finalement Me Augustin Senghor ne sera que 1er vice président de la Confédération africaine de football (Caf). C’est ce que croit savoir la presse sportive. Qui parle D’une rencontre au Maroc avec « une grand arrangement entre les différents prétendants à la succession du Malgache Ahmad Ahmad, lui-même dans l’attente (d’ici le 3 mars) du verdict final du Tribunal arbitral du sport sur sa propre candidature ».

Football365 fait le lien entre les voyages sur le continent du président de la Fifa et ses arrangements.

A l’issue d’une rencontre tenue ce week-end à Rabatavec les trois candidats d’Afrique de l’Ouest, deux émissaires de la FIFA, le Suédois Mattia Grafström et le Congolais Véron Monsengo-Omba, sont parvenus à une entente sur la répartition des rôles dans le futur exécutif africain. Présenté comme le favori de Zurich, le Sud-Africain Patrice Motsepe prendrait la présidence. Le Sénégalais Augustin Senghor serait son premier vice-président et le Mauritanien Ahmed Yahya, son deuxième vice-président. Quant à l’Ivoirien Jacques Anouma, il serait nommé « conseiller spécial » du président ! Les différents candidats n’ont pas encore réagi à ces informations, pas davantage que la FIFA, qui apparaît plus que jamais comme la faiseuse de rois en Afrique.