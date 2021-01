Après 3 matchs consécutifs sans la moindre minute, Idrissa Gana Guèye commence à ronger son frein au Psg. Les choix du nouveau coach Mauricio Pochettino le poussent plus vers la sortie. Inquiétant, dans ce contexte de fin de mercato hivernal, prévue en France le 1er février à minuit.

Dans la Ville lumière, Idrissa Gana Guèye voit son avenir s’assombrir. Entre blessures et performances en demi-teinte, le milieu de terrain sénégalais est vraisemblablement dans le creux de la vague. Après avoir touché presque son Everest à ses débuts, Gana voit son bail parisien épouser les contours d’un chemin de croix.

C’est simple : lors des 3 derniers matchs du Paris St-Germain, Idrissa Gana Guèye aura beau suer, mais c’était juste pour des échauffements. Zéro minute au compteur. Contre l’Olympique de Marseille le 13 janvier lors du Trophée des champions (2-1), contre Angers (1-0) et vendredi dernier face Montpellier (4-0) en championnat, l’ancien d’Everton a dû suivre les succès de ses coéquipiers depuis le banc de touche. Une situation compliquée que vit le milieu parisien, moins souverain dans l’enchaînement des matchs cette saison, sa deuxième dans la capitale française.

Barré par la concurrence et les nombreuses blessures

Sur les 28 matchs disputés par le Psg cette saison, Gana Guèye n’en totalise que 15 dont 12 comme titulaire, soit plus d’un match sur 2. S’il n’est pas épargné par les nombreuses blessures, le relayeur sénégalais a vu son nom animer la rubrique des transferts.

Pourtant à son arrivée dans la capitale française, son rôle était assez clair : Gana devait apporter de la fluidité au milieu de terrain du Psg. C’est-à-dire le liant entre le milieu et l’attaque. Il lui est reproché ses carences techniques et le fait de ralentir le jeu parisien.

L’arrivée de Mauricio Pochettino a apparemment compliqué son cas. Le technicien argentin semble avoir trouvé le tandem Verratti-Paredes pour épauler les «4 fantastiques». Preuve que les deux premiers matchs de Gana n’ont pas convaincu l’ancien coach de Totthenam lors de son début de magistère. Remplacé à la 63ème minute par Julian Draxler, Guèye pourtant gardait toujours la confiance de Pochettino. Mais sa blessure face à Brest fut un coup d’arrêt pour lui. Depuis, Paris a enchaîné 3 matchs avec autant de victoires sans son Sénégalais malgré sa présence sur la feuille de match.

Depuis sa masterclass face au Real Madrid le 18 septembre 2019, il n’est que l’ombre de lui-même sur le terrain. Le joueur formé à l’Institut Diambars n’est pas parvenu à s’imposer dans l’entrejeu des champions de France. Consé­quence : il a vu même certains bannis comme Leandro Pare­des passer devant lui dans la hiérarchie des milieux de terrain qui doivent accompagner Marco Verratti.

Avenir incertain à Paris

Lors des derniers matchs du Psg, Julian Draxler et Pablo Sarabia, pourtant des ailiers de formation, ont pris le relais de Marco Verratti et de Leandro Paredes dans l’entrejeu. Cela met en lumière la place de Gana Guèye dans l’esprit de Pochettino. Le retour de blessure du Portugais Danilo Pereira ne devrait pas aussi faire les affaires du Sénégalais. Après s’être entêté à placer Marco Verratti dans un rôle de numéro 10, le technicien argentin s’est rendu à l’évidence : le «Petit Hibou» italien est plus un relayeur qu’un milieu offensif.

Le duo Verratti-Paredes devant la défense pousse donc Idrissa Gana Guèye à se morfondre sur le banc. Il est en tout cas évident : pour l’instant, l’ancien Lillois ne fait pas partie des hommes de base du remplaçant de Thomas Tuchel. Pire, à 3 jours de la fin du mercato hivernal (calée en France ce 1er février à minuit), Leonardo, le directeur sportif, cherche à vendre afin de faire baisser la masse salariale du club, fortement impactée par la crise sanitaire.

Si Julian Draxler devrait aller jusqu’à la fin de son contrat en juin prochain, Leandro Paredes, devenu titulaire et un temps pisté par l’Inter, a précisé la semaine dernière qu’il ne quitterait pas Paris cet hiver.

Faute d’offres sérieuses, Abdou Diallo et Thilo Kehrer devraient rester dans la capitale. Gana Guèye, qui conserve toujours une cote, en Angle­terre ne serait pas retenu en cas d’offre intéressante (voir encadré).

Au sortir de la victoire à Strasbourg le 23 décembre, le Sénégalais confirmait qu’il ne savait pas s’il allait finir la saison au Psg. «On verra», lâchait-il sur Canal+. Pour l’instant, le directeur sportif se montre peu efficace quand il s’agit de céder des joueurs. A contrario, on parle de la venue de Dele Ali en difficulté à Totthenam. «On verra les opportunités, surtout à travers des prêts. Ça va dépendre aussi de nos besoins parce que nous avons déjà 28 joueurs au sein l’effectif. Mais nous sommes à l’écoute, forcément. C’est un travail excitant que de se réinventer en cette période de crise. En revanche, je reconnais que je suis moins bon sur les ventes», a concédé Leonardo le 19 janvier dernier sur France Football.

A 31 ans, Gana Guèye voit, en ce temps d’hiver, un avenir brouillé.