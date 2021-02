La journée d’hier est d’une tristesse absolue avec une explosion de cas positifs. Sur 2860 tests réalisés, 393 sont revenus positifs : il s’agit de 89 contacts et 304 cas issus de la transmission communautaire. Les pics ont été recensés dans les régions de Thiès (50), Mbour (22), Saint-Louis (21), Kaolack (20), Dakar Plateau (18) entre autres. Selon le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’action sociale, 246 patients ont été déclarés guéris. D’après Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, 56 malades sont pris en charge dans les services de réanimation des centres de traitement des épidémies. Alors que 12 décès ont été recensés, soit un taux de létalité de 13,74 %.

Cette situation montre que les Cte commencent à être débordés et ont de plus en plus besoin de moyens. Hier, le ministre de la Santé et de l’action sociale a reçu un important don de matériels et équipements offerts par l’Ong Mercy Ships. Composés d’équipements de protection individuelle, de l’oxygène médical et de 25 thermomètres infrarouges et d’un appui pour l’approvisionnement en oxygène d’un montant global estimé à 105 millions F Cfa, «ces équipements et intrants seront entièrement et immédiatement mis à la disposition des structures sanitaires en première ligne dans la riposte», selon Abdoulaye Diouf Sarr.

Depuis le début de la pandémie, le Sénégal a comptabilisé 29 mille 914 cas positifs dont 24 mille 597 guéris, 724 décès et 4 mille 592 encore sous traitement.