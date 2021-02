Il est des plus visibles sur le terrain depuis l’apparition du Covid-19 dans le département. Major Mamadou Thiam Faye, pour ne pas le citer, abat un travail de titan avec ses hommes, malgré le peu de moyens dont dispose la sous Brigade de l’hygiène qu’il dirige. Un engagement sans faille qui lui a valu la reconnaissance d’«Homme de l’année» pour son implication active dans le combat contre le Covid-19. Le chef de la sous Brigade de l’hygiène de Rufisque a reçu en ce sens un diplôme de reconnaissance sur initiative de l’Association des journalistes, validée par le préfet du département qui a apposé sa signature à la distinction. Maguette Ndong, président de l’Association des journalistes en presse écrite (Ajpe) de Rufisque, et Najib Sagna, doyen de la corporation au niveau local, ont procédé à la remise de la reconnaissance au récipiendaire, lors de la cérémonie de lancement de l’opération de vulgarisation des techniques de désinfection, à la mairie de Rufisque-Nord. «Recevez, au nom du préfet empêché, nos sincères félicitations pour le travail remarquable que vous êtes en train d’abattre», a témoigné le sous-préfet de l’arrondissement de Rufisque-Est, Abdoul Aziz Mbodj. Une reconnaissance unanime des autorités et simples citoyens qui ont participé à la rencontre. «C’est un hommage mérité pour major Mamadou Thiam Faye qui, de jour comme de nuit, œuvre inlassablement au service des populations», a glissé un participant à la rencontre. «Si le préfet du département avait l’engagement du major, on n’en serait pas à ce stade de propagation de la pandémie», a poursuivi notre interlocuteur ayant requis l’anonymat.