La compagnie nationale Air Sénégal a fait part mercredi de sa décision d’exploiter trois vols hebdomadaires en aller-retour, entre Dakar et Barcelone, en passant par Casablanca, à partir du 16 février prochain.

«La ligne Dakar-Barcelone sera couplée à la ligne Dakar-Casablanca, qui va rouvrir après une suspension au début de la crise sanitaire», écrit la compagnie aérienne dans un communiqué transmis à nos confrères de l’Agence de presse sénégalaise (Aps).

«Les deux destinations, Casa­blanca et Barcelone, sont connectées comme suit : Dakar-Casablanca-Barcelone, Barcelone-Casablanca-Dakar. Le nouveau programme dé­mar­re le 16 février 2021, avec trois fréquences hebdomadaires : les mardis, jeudis et di­man­ches», précise le communiqué.

Le Directeur général d’Air Sénégal, Ibrahima Kane, affirme que la compagnie a choisi «d’expérimenter cette nouvelle route en la configurant de la sorte, pour accompagner la relance du tourisme», au Sénégal.

«Avec des jours et des horaires de vol adaptés aux besoins des voyageurs, cette liaison permettra de renforcer et de faciliter la connexion entre l’Europe du Sud, grand marché émetteur de touristes, et Dakar, en passant par Casablanca, qui est aussi une destination touristique de grande renommée», a souligné M. Kane dans le communiqué.

«La nouvelle ligne permet (…) de rapprocher la forte diaspora sénégalaise d’Espagne au pays d’origine en facilitant sa contribution au développement du Sénégal», a-t-il expliqué. Les villes de Casablanca et de Barcelone seront desservies par un Airbus A319 de 120 sièges : 12 en classe affaires et 108 en classe économique.