300 exposants prennent part à la 10ème édition du Salon international de la construction, de la finition et de l’infrastructure dénommé Sénégal construction (Sencon). L’événement de trois jours, lancé hier, se tient au Centre des expositions de Diamniadio. «Nous avons réussi à avoir 300 exposants internationaux qui sont venus et qui ont reçu beaucoup de monde, et certainement des partenariats gagnant-gagnant vont sortir de ces rencontres», a indiqué hier, Modibo Diop, co-organisateur du Salon. Sencon a été couplé à la 3ème édition de Senauto, ainsi que Senergy, tous organisés par Hage Group. «L’objectif du Salon c’est de favoriser la création de joint-ventures entre les sociétés internationales et le secteur privé sénégalais pour créer des emplois, des industries locales fortes, mais aussi des champions nationaux», a insisté M. Diop.

Des entreprises étrangères à dominante turque ont ainsi présenté leurs produits et savoir-faire. «Je félicite les entreprises turques qui ont montré leur innovation et je félicite l’ambassadeur de Turquie au Sénégal», a relevé le ministre de l’Industrie et du commerce, Serigne Guèye Diop, au terme de la visite des différents stands. Il n’a pas manqué de saluer les efforts qui sont en train d’être réalisés par les entreprises locales. «Les entreprises sénégalaises montrent toujours de l’innovation, et ça veut dire que le Sénégal est en train de se frayer un passage dans le domaine de l’industrie, dans le domaine de la construction, de l’architecture…», a-t-il noté, relevant la nécessité d’une union entre étrangers et locaux pour booster l’industrialisation du pays espérée. «Le Sénégal a besoin d’investissements directs étrangers. C’est important que les entreprises turques viennent en joint-venture avec les entreprises sénégalaises pour construire ce que nous voulons du Sénégal, c’est-à-dire un pays industrialisé», a-t-il dit, mettant sur la table les avantages fiscaux et douaniers qu’offre le pays. Serigne Guèye Diop a, par ailleurs, indiqué que son appel s’adresse aussi à toutes les entreprises étrangères présentes au Salon. Lesquelles d’ailleurs, qu’il verrait d’un bon œil investir le projet des zones spéciales. «Je voudrais les encourager à venir participer à nos 8 pôles. Le Sénégal va construire 8 nouvelles zones industrielles, 8 nouvelles zones spéciales dans la phase 1», a fait savoir le ministre de l’Industrie et du commerce. Ces 8 agropoles, qui vont être installés à l’Est, au Sud et au Nord pour la phase 1, s’inscrivent dans le cadre de la politique de l’industrialisation verticale s’attaquant aux chaînes de valeur, a expliqué M. Diop.

14 agropoles vont suivre dans la 2ème phase de cette politique.

«L’autre politique, c’est l’industrialisation horizontale avec les manufacturing, c’est-à-dire le textile que nous voulons encourager, nous voulons aussi encourager la pharmacie. Le Sénégal importe 95% de ses médicaments ; mais nous voulons surtout encourager l’industrie automobile», a dit le ministre, annonçant la pose de la première pierre, pour bientôt, de la plus grande usine de camions au Sénégal.

