Le ministère de la Santé et de l’hygiène publique a déclaré, dans un communiqué, avoir dénombré 11 cas de décès dus à la fièvre de la vallée du Rift, sur 78 cas confirmés depuis l’apparition de cette maladie dans la région de Saint-Louis (Nord), le 21 septembre dernier. «Depuis le début de l’épidémie, 78 cas confirmés de Fièvre de la vallée du Rift et 11 décès ont été enregistrés», précise le ministère de la Santé dans un communiqué parvenu samedi à l’Aps.

La région de Saint-Louis totalise 75 des cas confirmés dont 45 ont été déclarés guéris, 32 cas ayant été enregistrés dans le District sanitaire de Saint-Louis, 40 dans celui de Richard-Toll, 2 à Podor et 1 à Pété, selon le communiqué. Concernant la région de Louga, il signale que 2 cas de fièvre de la vallée du Rift ont été recensés à Linguère et Keur Momar Sarr ; la région de Matam ne comptant qu’un seul cas. Il rappelle, pour donner une idée de l’évolution de la maladie, que le pays ne comptait que 56 cas confirmés dont 8 décès le 2 octobre dernier.

Concernant le virus Mpox, «depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, ce sont 5 cas confirmés (dont 1 guéri) qui ont été enregistrés», informe le ministère de la Santé et de l’hygiène publique. «Ils sont tous localisés dans la région de Dakar», et aucun décès n’a été signalé à ce jour, précise-t-il. Le ministère de la Santé appelle les populations à faire preuve de «vigilance», à «respecter scrupuleusement» les mesures de prévention et à «collaborer activement» avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies.

Il signale que le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, et son homologue chargé de l’Agriculture et de l’élevage, accompagnés de leurs équipes, sont actuellement en déplacement à Saint-Louis, après avoir pris part, samedi matin, à un Comité régional de gestion des épidémies tenu à Louga. «Par ailleurs, une réunion intersectorielle, présidée par le Premier ministre, s’est tenue à la Primature le vendredi 3 octobre», relève la même source.