A la fin du mois de décembre, la commémoration des 125 ans de la ville de Kaolack offrira au maire de la ville, Serigne Mboup, et à l’équipe municipale l’occasion de présenter leurs ambitions pour le développement de la municipalité dont ils ont la charge depuis trois ans environ.

De la fin du mois de décembre à la première semaine de janvier, la ville de Kaolack va célébrer ses 125 années d’existence. Le maire, Serigne Mboup, et son équipe ont planifié une cérémonie qui va inclure plusieurs évènements, aussi historiques que religieux, qui permettront de replacer la capitale du Saloum dans le centre de la vie politique du pays qu’elle a longtemps occupé. Par sa position géographique, Kaolack a pendant longtemps, même après les indépendances, été la porte d’entrée de l’intérieur du Sénégal. Sa croissance économique a longtemps favorisé une forte migration, due au boom économique et à la position de la ville qui sert de carrefour entre les villes du littoral et l’hinterland. Il se dit que Kaolack a été le point de départ de l’urbanisation de l’intérieur du pays. Elle a été également le point de transit pour des pays frontaliers tels que le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée et la Gambie.

A l’époque de l’économie arachidière, Kaolack a longtemps été l’un des poumons économiques du Sénégal, à côté de la zone industrielle et portuaire de Dakar. La chute de l’économie arachidière a été le début de la décadence de la cité. La célébration des 125 ans de la ville sera aussi l’occasion pour l’équipe municipale d’étaler les grandes ambitions qu’elle a pour la ville dont la gestion lui a été confiée depuis 2022. Centre commercial et important lieu de pèlerinage, Kaolack veut valoriser le tourisme religieux, redevenir un pôle agro-industriel dynamique et diversifié, ainsi qu’une plateforme logistique à dimension sous-régionale.

La préparation de cette célébration sera l’occasion de mettre en œuvre les programmes de relance et de restructuration pour donner à la ville sa dimension de centre sportif et de loisirs, avec le développement d’infrastructures sportives multifonctionnelles et de proximité, entre autres. Le tourisme, en tête duquel le tourisme religieux, ne sera pas négligé, avec la rénovation des structures hôtelières, ainsi que la construction de maisons d’hôtes. Des incitations de tous ordres seront faites pour encourager des investissements dans l’hôtellerie. Du fait de la célébration de Noël, les commémorations et les activités ne commenceront vraiment qu’après les célébrations de la chrétienté pour s’étendre jusqu’au 2 janvier prochain.