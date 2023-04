20 mille tonnes de sucre provenant du Brésil et du Nigeria ont été autorisées à être commercialisées sur le marché local. Ceci pour éviter la tension constatée sur ce produit.

Par Malick GAYE – La tension notée sur la disponibilité du sucre sera un mauvais souvenir dans quelques jours. Depuis vendredi, l’autorisation de mise sur le marché de 20 mille tonnes de sucre importées du Brésil ou du Nigeria depuis novembre 2022 est effective. Les camions devant approvisionner tous les marchés du pays sont en train d’être chargés. Lundi, la Direc­tion du commerce intérieur (Dci) s’est déplacée au Port autonome de Dakar (Pad) pour constater l’avancée de la distribution. «Les livraisons ont débuté ce lundi 3 avril 2023 et seront maintenues à un rythme cadencé pour permettre à la distribution du sucre de retrouver sa stabilité. Nous rassurons les Sénégalais pour leur dire que le sucre est en abondance. La livraison sera effective avant la fin du mois pour que le marché retrouve sa stabilité», a déclaré Cheikh Ahmadou Bamba Ndao, le directeur du Commerce intérieur.

Cette mise sur le marché de 20 mille tonnes de sucre importées devrait freiner la spéculation enregistrée sur son prix. En effet, d’ordinaire, il coutait 600 francs Cfa le kilogramme, mais les rares clients qui l’ont vu sur le marché l’ont payé à plus de 750 francs le kilogramme. «Je vous rassure qu’il n’y aura pas d’augmentation de prix du kilogramme. Il reste le même. C’est le problème de distribution qui avait causé les spéculations», a ajouté Cheikh Ahmadou Bamba Ndao.

Le Quotidien a pu apprendre que depuis quelques mois, des bateaux débarquent régulièrement du sucre blanc, raffiné, conditionné dans des sacs, en provenance du Nigeria, depuis des entrepôts de Dangote installés dans la zone franche du Port de Lagos notamment. L’in­dustriel nigérian importe du sucre roux du Brésil essentiellement. Il le blanchit par un procédé très primaire, et le réexporte, notamment au Sénégal. Ayant évité les Douanes nigérianes, parce que destiné à l’exportation, ce sucre revient donc beaucoup moins cher que le sucre local de Dangote qui, lui, s’acquitte des droits au Sénégal, notamment la Tva.

Ce sucre venant du Nigeria, mais produit en réalité hors de la zone Cedeao, ambitionne, selon ses importateurs, de bénéficier de la clause des règles d’origine, ce qui lui permettrait de concurrencer valablement le sucre de la Css.

Cette dernière se bat de toutes ses forces pour éviter ce qui serait une catastrophe. Les dirigeants de la boîte font valoir que pour bénéficier des règles d’origine, un produit devrait avoir un minimum de 30% de valorisation avec des produits en provenance du pays membre de la communauté économique. Or, dans le cas d’espèce, le processus de «blanchiment» du sucre roux importé par Dangote n’induit même pas 10% de valorisation. Il n’est donc pas possible que ce produit puisse entrer au Sénégal sans s’acquitter des droits et taxes.

mgaye@lequoridien.sn