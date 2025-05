L’organisation de la Journée d’information et de sensibilisation sur «la ratification du Traité de Marrakech et la promotion du livre accessible», ce mercredi 21 mai 2025, a été une opportunité saisie par les élèves de l’Institut national d’éducation et de formation des jeunes aveugles (Inefja) de Thiès pour porter, à l’attention des autorités, le plaidoyer en faveur d’une «prise en compte de la spécificité des personnes aveugles et malvoyantes en vue de nous garantir un respect de nos droits fondamentaux». «Nous invitons l’Etat du Sénégal à continuer à nous soutenir et à nous accompagner pour que nous puissions jouir de nos droits, bénéficier des avantages concrets et tangibles du traité, et tendre vers l’égalité», notent les pensionnaires de l’Inefja, qui témoignent et expriment leur satisfaction au vu des «efforts fournis par l’Etat du Sénégal dans le cadre de l’amélioration de notre cadre de vie et de nos conditions d’études et d’hébergement». Ils disent avoir bon espoir, avec l’implication des parlementaires, des acteurs de l’éducation, de la Justice, de la santé et de l’action sociale, de l’intégration africaine et des affaires étrangères, de la jeunesse, des sports et de la culture, que leur «cri du cœur sera entendu, que justice sociale sera rendue et que l’accès équitable à la culture et au savoir sera garanti».

Par ailleurs, les problèmes sont les mêmes : «l’inaccessibilité des personnes aveugles et malvoyantes aux œuvres publiées», «la violation d’une partie de leurs droits à l’éducation». Avant de solliciter l’accompagnement des parlementaires, du ministère de l’Intégration africaine et des affaires étrangères, du ministère de l’Education nationale, du ministère de la Justice, du ministère de la Santé et de l’action sociale, et du ministère de la Jeunesse, des sports et de la culture. Les personnes aveugles et malvoyantes de l’Inefja rappellent que la ratification du Traité de Marrakech, qui vise à améliorer l’accessibilité et à faciliter les échanges transfrontaliers d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d’autres objets protégés en faveur des personnes aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés, est aujourd’hui une préoccupation majeure de l’Etat.

Elles reconnaissent qu’elle est également en phase avec l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, avec le Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (Paquet) et les leviers stratégiques du ministère de l’Education nationale. Aussi de demander à ce que l’Etat du Sénégal ratifie le Traité de Marrakech pour «enrichir la vie des déficients visuels», car cet acte reflèterait l’engagement du Sénégal à faciliter l’accès des déficients visuels aux œuvres publiées.

Par Cheikh CAMARA – cheikh.camara@lequotidien.sn