Bruce Springsteen -alias le Boss- a sorti un coffret de chansons écrites tout au long de sa longue carrière, mais jamais publiées en album, dont des inédits. «Tracks II : The Lost Album» est un rendez-vous intimiste avec l’artiste américain.

Alors que le «Boss» termine actuellement une mini-tournée européenne, due à des annulations en 2024, il sort un coffret de sept albums, de 83 chansons. Tracks II : The Lost Album,se compose de 83 titres dont 74 inédits. Ce projet fait suite à l’album Tracks, sorti en 1998, qui avait déjà revisité les archives de l’artiste. Spring­steen s’inscrit ainsi dans une tradition initiée par d’autres légendes, comme Bob Dylan avec ses Bootleg Series. De quoi ravir les millions de fans en plein blues d’après-concerts… Tracks II, the Lost album est un recueil de chansons que Bruce Springsteen a écrit entre 1983 -soit deux ans après son premier concert en France- et 2018. Trente-cinq ans d’écritures mises en musique mais rarement dévoilées au public. Une sorte de rétrospective de titres écrits au gré de ses tournées ou de ses replis dépressifs, avec une couleur musicale plutôt introvertie par rapport aux concerts pleins d’énergie rock. Mais délicieusement bonne pour les oreilles. Parmi les morceaux présents, on retrouve Idiot’s delight et le célèbre Streets of Philadelphia, extrait de la bande originale du film de Jonathan Demme. Ce coffret est une belle occasion de redécouvrir la richesse de l’œuvre du Boss.

«Je ne jette jamais rien»

Bruce Springsteen a l’écriture chevillée au corps. Quand il n’est pas en tournée, il se réfugie pour écrire et composer, seul ou avec son E-Street Band ou encore son épouse Patti Scialfia, à la voix si particulière, longtemps choriste dans le groupe. Fans ou pas fans, on a tous sur le bout des lèvres, le titre Streets of Philadelphia, musique du film Philade­phia où Tom Hanks se bat contre le Sida qui fait rage. Bruce Springsteen ne s’est pas contenté d’un seul morceau. Il dévoile ici neuf autres titres composés en même temps que la musique du film. A l’image de Blind spot, dévoilé en avril dernier, qui parle d’amour et de trahison. «Je mets toujours de côté ce que j’écris, je ne jette jamais rien», a déclaré le Boss au maga­zine Rolling Stone. Les Losts albums sont des disques complets, certains ont même été mixés et non sortis, explique Springsteen… «Ça fait des années que je me joue cette musique à moi-même et souvent à des amis pro­ches.» Bruce Springsteen partage donc des archives personnelles si denses, une aubaine pour les fans avec des coffrets collectors à placer en bonne position dans les bibliothèques. Les fans peuvent s’attendre à un Tracks III dans le futur. En attendant, un biopic sur Bruce Springsteen est prévu pour sortir fin octobre, offrant une nouvelle perspective sur la vie de cette icône du rock.

Avec Ouest.fr