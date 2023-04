Le Sénégal va célébrer, demain, le 63ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le chef de l’Etat, Macky Sall, a envoyé une invitation à la Coalition Yewwi askan wi, via le ministre de l’Intérieur, pour assister aux célébrations de la Fête de l’indépendance. La Conférence des leaders de Yaw, qui a décidé de reporter à une date ultérieure sa manifestation prévue initialement aujourd’hui, a décliné l’invitation. Le motif qui a été avancé dans son communiqué est celui-ci : «Le chef de l’Etat n’a encore posé aucun acte significatif pour l’apaisement de la tension politique et sociale que vit le Sénégal…»

Ce refus n’a pas empêché les camarades de Ousmane Sonko et de Habib Sy de rendre préalablement «hommage à l’Armée nationale, maîtresse d’œuvre de la cérémonie». Ce qui rend encore plus notable le bruyant de la Conférence des leaders de Yewwi sur la réponse ferme qui avait été servie à son communiqué annonçant le report de sa manifestation d’aujourd’hui, communiqué dans lequel elle avançait comme motif, entre autres, «des échanges avec des hauts gradés des Forces de défense et de sécurité de notre pays».

Quoi qu’il en soit, ce refus de Yaw de participer à la cérémonie du 4 Avril a trouvé écho chez sa nouvelle alliée, Ami­nata Touré. L’ancienne Pre­mière ministre a annoncé avoir également décliné l’invitation qui lui a été servie, tout en continuant de demander, «à titre personnel, la restitution de mon mandat de députée illégalement confisqué par le Président Macky Sall, et à titre collectif, les démocrates rappellent l’impossibilité de la candidature du Président Macky Sall à la prochaine élection présidentielle et exigent la participation inclusive de tous les autres candidats».

Par Ousmane SOW