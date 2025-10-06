Le Système de supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile sénégalaise a été doublement distingué à la 42e Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (Oaci) à Montréal. Par Abdou Latif MANSARAY –

La 42e Assemblée de l’Or­ganisation de l’aviation civile internationale (Oaci), ouverte le mardi 23 septembre, a pris fin le vendredi 3 octobre 2025, avec une deuxième distinction pour le système de l’aviation civile du Sénégal. Le seul pays, selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), «qui a obtenu deux certificats lors de cette rencontre de l’Orga­nisation internationale de l’aviation civile. Après la réception, à la cérémonie d’ouverture, par le ministre des Transports terrestres et aériens, du Certificat du président du Conseil de l’Oaci pour reconnaissance des prouesses du Sénégal en matière de sécurité, Yankhoba Diémé a reçu un autre certificat des mains du président du Conseil pour les résultats positifs de notre pays en matière de sûreté».

L’Anacim rappelle que «le Certificat du président du Conseil récompense les pays qui ont réalisé des augmentations significatives de leur score de mise en œuvre effective des normes et pratiques recommandées de l’Oaci. Ce certificat salue les avancées du Sénégal lors de l’audit de supervision de la sécurité, avec un score qui est passé de 67% en 2019 à 85% en 2024. Alors que le deuxième certificat concerne l’audit de sûreté dans le cadre de la Méthode de surveillance continue du Programme universel d’audits de sûreté (Usap-Cma), qui a vu le score de notre système de surveillance de la sûreté passer de 64% en 2018 à 84% en 2023».

Le ministre Yankhoba Diémé, qui était à la tête de la délégation sénégalaise, note le document, «a félicité l’ensemble des acteurs, en l’occurrence l’Anacim, la Haas, les gestionnaires d’aéroports, les fournisseurs de services de la navigation aérienne, l’industrie et toutes les parties prenantes. Il n’a pas manqué de rappeler l’héritage des anciens qui ont participé à façonner un système d’aviation civile dynamique et résiliente.

La 42e Assemblée de l’Oaci était l’occasion pour permettre aux 193 Etats membres de l’Oaci, ainsi qu’un grand nombre d’organisations internationales invitées, de façonner l’aviation civile internationale pour les trois prochaines années, mais aussi d’adopter un Plan stratégique 2026-2050».

