Yaoundé en février 2022, Maputo en octobre 2022, Alger en février 2023 et donc Le Caire le 11 mars dernier. En à peine 13 mois, ces 4 villes ont vu le Sénégal triompher respectivement à la Can seniors, la Can de beach soccer, le Chan et la Can U20, et depuis hier, la Can U17. Les sélections du Sénégal sur la plus haute marche au terme de ces compétitions continentales de la Caf, une issue des plus inattendues lorsqu’on connaît l’histoire dramatique de ce pays dans le domaine du football. Le pays de la Teranga a en effet enchaîné désillusion sur désillusion pendant plus d’un demi-siècle et sa première participation à la Can en 1965 en Tunisie.

Quelque chose a changé chez le footballeur sénégalais. Cela se voit dans son approche avant de débuter une compétition. Depuis un an et le sacre historique des Lions à la Can seniors au Cameroun, les sélections sénégalaises ne font plus de complexes à l’approche d’une compétition. Les attitudes et discours ont radicalement évolué. La confiance est contagieuse, et ce football sénégalais n’avait besoin que d’un déclic pour se mettre à gagner. En un an, on assiste à une razzia dans quasiment toutes les compétitions continentales.

Cette domination sans partage est d’abord et avant tout le fruit de plus de deux décennies de travail des académies. Aspire, Diambars, Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur, Oslo Fa, Af Darou Salam, entre autres structures qui ont cultivé des pépites année après année. Une structuration dans l’excellence et dans des installations de plus en plus modernisées qui ont offert de belles générations au Sénégal, même si les résultats n’ont pas été tout de suite probants.

Pour cultiver ses graines de champion, le Sénégal avait besoin de disposer d’un cadre afin d’organiser des stages pour ses sélections de jeunes et féminines. Depuis quelques années, les dirigeants du football sénégalais sont devenus maîtres dans la préparation des compétitions et matchs internationaux. Les fédéraux ont développé une expertise avérée dans la logistique en organisant des missions avancées, des voyages de prospection des semaines et mois à l’avance. Aujourd’hui, les résultats sont là !

