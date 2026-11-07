Un syndrome digestif aigu se propage dans le District sanitaire de Kébémer, où 65 nouvelles contaminations ont été recensées en 24 heures, portant le total à 548 cas. Le ministère de la Santé et de l’hygiène publique assure que l’état des patients reste stable et qu’aucun décès n’est à déplorer, pendant que les enquêtes de terrain se poursuivent pour identifier l’origine de l’intoxication.

La situation épidémiologique suscite une vive attention dans la région de Louga. Selon un communiqué officiel émis par le Ministère de la santé et de l’hygiène publique (Mshp), un total de 548 cas de syndrome digestif aigu, évoquant une toxi-infection alimentaire collective (Tiac), a été arrêté ce vendredi 6 novembre 2026 à 10h 30. Cela représente 65 cas supplémentaires enregistrés par rapport à la situation du 5 novembre, répartis sur neuf sites du District sanitaire de Kébémer.

Aucun cas grave ni décès enregistré

Face à cette hausse du nombre de malades, l’autorité sanitaire tient toutefois à rassurer l’opinion. L’état de santé général des patients est jugé stable et seules trois personnes se trouvent actuellement en observation dans les structures de soins. A ce jour, aucun cas grave ni aucun décès n’a été répertorié par les services médicaux.

Sur le terrain, la recherche de la source de contamination s’intensifie. Des enquêtes épidémiologiques conjointes sont actuellement menées par la Direction régionale de la santé de Louga et la Direction de la prévention du Mshp, en appui aux équipes locales de Kébémer, avec pour objectif principal de déterminer l’origine commune de cette intoxication.

Mesures de prise en charge et consignes d’hygiène

Le ministère indique veiller à la continuité des soins et du suivi des patients, particulièrement au niveau des structures sanitaires les plus sollicitées du district. En parallèle, des actions de sensibilisation axées sur les bonnes pratiques d’hygiène alimentaire et hydrique sont déployées en étroite collaboration avec les autorités administratives et les collectivités territoriales.

Tout en promettant un suivi rapproché et une communication régulière sur l’évolution de la situation, le ministère de la Santé appelle les populations à une vigilance accrue. Il est vivement recommandé d’appliquer les mesures d’hygiène élémentaires et de se rendre sans délai dans la structure de santé la plus proche en cas de symptômes caractéristiques tels que des diarrhées, des vomissements, des douleurs abdominales ou de la fièvre.