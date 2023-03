Soixante seize (76) expatriés Sénégalais ont été rapatriés de la Tunisie et de la Libye. Le ministère des Affaires étrangères informe du convoyage d’un avion de la compagnie nationale pour ramener 76 des 172 migrants initialement inscrits.

« Ils ont été pris en charge, à leur arrivée à l’Aibd, par des services compétents de l’Etat, conformément aux procédures habituelles mises en place dans de pareilles situations » a informé un communiqué du ministère.

Ce rapatriement fait suite à la controverse suscitée par les propos du Président de la Tunisie, Kaïs Saïed. « Il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie, et certains individus ont reçu de grosses sommes d’argent pour donner la résidence à des migrants subsahariens » avait déclaré le président tunisien.

Il était relevé dans ses propos des termes racistes comme « hordes de migrants clandestins », « violence, de crimes et d’actes inacceptables » ou encore « volonté de faire de la Tunisie seulement un pays d’Afrique et non pas un membre du monde arabe et islamique ».

Une déclaration à l’origine d’attaques des migrants originaires de l’Afrique subsaharienne établis en Tunisie.