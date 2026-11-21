«Parmi ces 77 cas confirmés, pratiquement tous sont guéris, à l’exception de trois décès enregistrés», a informé Dr Bouna Ndiaye, représentant de la Direction régionale de la Santé (Drs) de Dakar, lors d’un Comité régional de développement (Crd) consacré à la diphtérie sous le thème : «La diphtérie : prévoir, c’est prévenir.» Selon le spécialiste, ces trois pertes en vie humaine s’expliquent principalement par des complications liées à un retard dans le recours aux soins. Pour autant, il assure qu’il n’y a pas péril en la demeure : «A l’heure actuelle, la maladie est sous contrôle, puisque nous enregistrons de moins en moins de cas. C’est le fruit d’efforts combinés des services de santé, avec l’appui de la communauté et sous l’égide des autorités administratives.» La vigilance reste toutefois de mise, notamment pour protéger les enfants âgés de 3 à 14 ans, principales cibles de l’infection. Pour renforcer la sensibilisation, les autorités sanitaires ont décidé d’impliquer les acteurs religieux afin de relayer les messages de prévention au cœur des foyers. «Les guides religieux constituent une courroie de transmission extrêmement efficace. Un prêtre à l’église ou un imam à la mosquée le vendredi s’adresse facilement à des centaines de fidèles. Le message passe aisément et se propage jusque dans les familles», a expliqué Dr Ndiaye. Le médecin a tenu à rappeler que la diphtérie est une maladie que l’on peut à la fois prévenir et guérir. La première ligne de défense demeure la mise à jour du calendrier vaccinal, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. «Nous faisons face à une maladie connue, mais nous disposons d’un vaccin efficace qui existe depuis très longtemps», a-t-il insisté. En complément de la vaccination, la Drs appelle au respect des règles élémentaires d’hygiène telles que le lavage régulier des mains, ainsi qu’à l’administration préventive de médicaments aux sujets contacts. Bien que d’autres régions du pays soient également touchées, des stratégies de riposte sont déployées par les autorités compétentes pour circonscrire durablement l’épidémie.

Par Justin GOMIS – justin@lequotidien.sn