La Caritas de Tambacounda va organiser la 7ème édition de sa Foire régionale. Cette année, c’est la femme rurale qui est à l’honneur. En atteste même le thème retenu : «Souveraineté alimentaire, quelles stratégies pour une contribution active de la femme rurale.» Le mois de mars aidant, les organisateurs veulent rendre hommage aux valeureuses femmes.

Par Abdoulaye FALL(Correspondant) – Du 9 au 13 mars, il va être tenu à Tambacounda, la 7ème édition de la Foire régionale de l’Ong Caritas. La dernière édition remonte au mois de février 2020. Cette année, le mois de mars aidant, les organisateurs vont en profiter pour rendre hommage aux dames.

D’ailleurs, le thème retenu en atteste pour beaucoup : «Souveraineté alimentaire, quelles stratégies pour une contribution active de la femme rurale.»

L’objectif, explique le chargé des programmes de Caritas, consiste à renforcer la sensibilisation sur l’accès de la femme rurale à la terre et aux moyens de production agricole. Léon Sarr indique aussi qu’il va être créé des créneaux d’échanges entre producteurs et acheteurs de produits et matériels agricoles. Il sera l’occasion de créer des opportunités de collaboration entre acteurs du secteur de l’agriculture.

L’organisation de la foire est aussi une manière pour Caritas de contribuer à la réalisation des orientations du gouvernement en matière agricole et de promotion des produits agricoles pour la lutte contre la pauvreté, notamment en milieu rural. Et face à la problématique de la sécurité et de la souveraineté alimentaire et la pauvreté galopante en milieu rural, le rôle de la femme reste déterminant pour le succès des initiatives et autres politiques gouvernementales. D’où toute la pertinence du choix du thème de cette année, relève M. Sarr. Le chargé des programmes de l’Ong caritative de poursuivre : «Les femmes sont les pièces maîtresses du dispositif social, même si elles sont de plus en plus exposées à la féminisation de la pauvreté. Elles représentent, avec les filles, plus de 50% de la main d’œuvre économique dans les pays en voie de développement. Elles demeurent les actrices fondamentales pour orienter nos sociétés vers un développement durable. C’est pourquoi elles doivent jouer un rôle primordial dans la gestion des conséquences des changements climatiques et aussi dans l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire et agricole. La foire permet de mobiliser l’ensemble des acteurs de la filière agricole. De la production à la consommation finale. Plusieurs exposants y sont attendus.» Un grand panel sera aussi organisé pour permettre aux experts et aux participants de discuter sur le thème et faire des propositions pour des solutions durables. Sur le nombre de visiteurs attendus, le chargé des programmes soutient que les éditions précédentes ont enregistré chacune une moyenne de 3500 visiteurs. Pour cette année, assure M. Sarr, «avec le ministre de l’Agriculture, retenu comme parrain, et la Caritas de Ziguinchor comme invitée, nous espérons enregistrer beaucoup plus de visiteurs».

