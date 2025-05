Landing Savané. Un panafricaniste. Un militant infatigable ! A 80 ans, il est plus qu’un homme politique. C’est un monument. Derrière le visage serein, un esprit inflexible. Derrière la modestie, une vie entière au service du Peuple. Ainsi, à l’occasion de ses 80 ans, son parti, And jëf/Pads authentique, lui a rendu un vibrant hommage à travers une cérémonie «Sargal», placée sous le thème : «Landing Savané : une vie d’engagement politique au service du Peuple.»Par Ousmane SOW –

Il marche encore d’un pas lent, mais droit. Vêtu de son grand boubou blanc. Teint d’ébène, le regard vif, le verbe calme. A 80 ans, le patriarche de la Gauche révolutionnaire sénégalaise est toujours là. Ce samedi 17 mai, dans un Théâtre national Daniel Sorano plein à craquer, c’est tout un peuple qui est venu lui dire merci. Merci pour la constance. Merci pour l’exemple. Merci pour cette fidélité à des principes que le temps, l’exil, la prison ou les honneurs n’ont jamais érodés. Famille biologique, compagnons politiques, amis, camarades de lutte et membres de la Société civile, tous se sont réunis pour honorer celui qui est considéré comme un pionnier du militantisme de Gauche en Afrique de l’Ouest. Abdou­laye Bathily, Oumar Sarr, Aminata Touré, Samba Sy, Cheikh Tidiane Gadio, Cheikh Oumar Anne, Alioune Ndoye, Talla Sylla, Mamadou Diop Decroix, entre autres, ainsi que l’ambassadeur de Chine et des représentants syndicaux. Né à Bignona le 10 janvier 1945, Landing Savané, nourri au panafricanisme le plus pur, est devenu au fil des décennies une conscience vivante. En 1967, en France, il s’illustre déjà comme militant de la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (Feanf), puis comme président de l’Association des étudiants sénégalais en France (Aesf) en 1968. Inspiré par le maoïsme et la pensée de Mao Tsé-Toung, il rentre au Sénégal en 1969. Son engagement radical lui vaut plusieurs arrestations, notamment en 1975, à son retour de mission. C’est en prison qu’il écrit son premier recueil de poèmes, «Luttes et Lueurs». En février 1980, il lance le journal «Jaay Doolé Bi/Le prolétaire», qui relaie les informations sur And jëf. Candidat à plusieurs reprises à la Présidentielle (1988, 1993, 2007), député en 1993, ministre d’Etat sous Wade (2008-2009), vice-président du Haut-conseil des collectivités territoriales (Hcct) jusqu’à sa dissolution en 2024, Landing Savané a «toujours défendu les idéaux de justice sociale, de souveraineté populaire et de panafricanisme», a dit Amadou Tidiane Guiro, président du comité «Sargal» à Landing Savané. Suffisant pour lui de préciser que «célébrer Landing Savané n’est pas chose facile. Landing est un patrimoine national, un monument. Nous te souhaitons longue vie et une bonne santé». L’inventeur du carton rouge, de la croissance à deux chiffres, Landing Savané a formé une multitude de cadres, de syndicalistes et d’acteurs de la Société civile. Sa rigueur morale et son sens du devoir ont inspiré des générations. Aujourd’hui encore, les jeunes militants du parti And jëf/Parti africain pour la démocratie et le socialisme (And jëf/Pads)-Authentique portent son héritage.

«Une boussole pour sa famille et son Peuple»

Sa femme, Marie-Angélique Savané, militante féministe renommée, a livré un témoignage émouvant sur celui qu’il considère comme un «homme assez spécial, parce que, jamais, il n’aimait qu’on mette en avant son point de vue, et pourtant il écoutait la majorité. Et je lui disais que la majorité peut avoir tort. Mais il est un homme responsable, il est le garant de l’unité du parti». Militante de première heure, Marie-Angélique Savané a rappelé combien leur engagement commun pour la liberté, la dignité et l’hospitalité transparaissait dans leur quotidien, citant l’accueil de réfugiés mauritaniens ou encore le soutien discret apporté à Alpha Condé (Guinée), Alpha Omar Konaré (Mali), ou encore Thomas Sankara jusqu’à ses dernières heures. «Quand Thomas Sankara a été assassiné, effectivement, ils ont oublié de dire, la veille même de l’assassinat, Landing était en voyage, il l’a appelé le matin, et Thomas lui a dit : «Ça ne va plus entre Blaise et moi.» Ça, ce sont des choses qu’il faut qu’on sache, sans compter les interventions au Liberia et en Sierra Leone», a-t-elle expliqué. Parlant au nom de la famille, son frère, le journaliste Vieux Savané, est revenu sur l’enfance et la jeunesse de Landing Savané, son humilité et son courage. «Pour nous, sa famille, ses enfants, ses frères et sœurs, Landing Savané est une boussole. Infaillible, il éclaire les chemins. Sa présence discrète, mais forte, rassure, inspire et fortifie», a témoigné Vieux Savané. Pour lui, Landing est l’exemple même d’un homme qui a su concilier responsabilités familiales et engagement politique profond. «Landing n’a jamais altéré ses devoirs familiaux. Son entrée en politique a toujours éveillé en nous une admiration profonde, car il nous est apparu très vite que ce qui le guidait n’était pas le goût du pouvoir, mais une volonté sincère de servir. Servir son pays, son Peuple, son continent», a-t-il laissé entendre. Quant à Mamadou Diop Decroix, compagnon de lutte, il a souligné les multiples facettes de l’homme : intellectuel, écrivain, scientifique. «Landing Savané n’est pas seulement un homme politique, c’est un scientifique, un écrivain, un intellectuel. Tout ce qui a été dit, les témoignages, les gens n’ont pas exagéré. On doit être fiers qu’il soit sénégalais, parce qu’ailleurs en Afrique, ceux de sa génération le prennent aussi en considération», affirme le leader de And jëf. De son côté, El Hadji Momar Samb, au nom de la classe politique, a rappelé que «malgré les persécutions, les arrestations et les campagnes de dénigrement, Landing est resté debout, fidèle à ses principes. Landing Savané, un patriote conséquent qui a tout donné pour son pays».

ousmane.sow@lequotidien.sn