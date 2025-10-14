Les Lions en conquistadors. En 1994, on était un nain footeux après le «footoir» provoqué par l’élimination au stade des quarts de finale à Léopold Senghor lors du Sénégal 92 par la reprise de volée de Ebongué. Ce fut un trauma, même si en 94 on a été repêché par la Caf pour aller en Tunisie. Le tir de Evans Sakala avait précipité la fin de carrière de Cheikh Seck. Aujourd’hui, on a terminé de manger notre pain noir. Si on avait raté Usa 94, le rêve américain est à portée… de 3 points pour 2026. Peu importe qu’on soit au Canada, au Mexique ou aux Etats-Unis, la découverte de l’Amérique se précise. On finit le job !