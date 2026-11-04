Ceux qui, jusqu’à hier, avaient encore quelques doutes quant à la volonté des parties d’en découdre à tout prix, se sont rendus à l’évidence. Il n’y a pas eu d’argument de raison pour apaiser les esprits et faire reculer les positions. Les députés et le gouvernement se sont tous arc-boutés sur leurs positions et ont conduit le vote du budget dans l’impasse. C’était la journée des jusqu’au-boutistes. Aucune voix ne s’est élevée pour appeler à la raison. Les conséquences seront encore plus visibles les jours à venir : un pays à l’arrêt, une population déboussolée et à la dérive, une Nation sans but.

Par Sucré-Salé