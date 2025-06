Tout ça pour ça… Avec 26% de consensus dans la commission la plus importante ? Intitulée Démocratie, libertés et droits humains, elle devait permettre la refonte du système politique et l’encadrement des libertés. L’article 80 va encore rester dans le corpus juridique. Jusqu’à quand ? Pourtant, elle est une épée de Damoclès qui sabre des «libres penseurs». Mais, les divergences plombent tout dans un contexte de crise économique et de méfiance politique. Le 28 mai prochain, il faudra encore chercher un autre thème de dialogue, après de nombreux «dealogues». Et les tiroirs de l’Administration sont remplis de recommandations.