Depuis quelque temps, certaines personnes agitent l’idée d’un report de l’Ag de la Fsf pour des motifs non seulement pas convaincants, mais qui n’ont aucun fondement légal. A notre avis, l’Ag doit se tenir pour plusieurs raisons.

D’abord, l’échéance de la Fédération est venue à terme. Ce faisant, l’impératif démocratique s’impose quant à la tenue de l’Ag. Ensuite, quand on passe 16 ans à la tête de la Fédération, il y a lieu d’avoir à l’esprit que personne n’est indispensable, moins encore éternel. Dans ce pays, il y a des gens qui, de par leur compétence, leur technicité et le management, peuvent piloter la Fédération mieux que l’ancien président. Par ailleurs, ceux qui véhiculent cette idée de report en tant que commissionnaires ne doivent pas oublier le sens de la mesure et de l’éthique. Cette élection repose sur une exigence démocratique, elle doit se tenir impérativement à la date retenue. Il y a eu des cadres à haut potentiel dans le domaine du sport au Sénégal, qui étaient considérés à la limite comme mythes indestructibles, tels que Mawade Wade, Garang Coulibaly, Lamine Diack, et pourtant ils sont partis.

Kossoro CISSOKHO

Admirateur de Foot !