La plateforme Campusen a officiellement été lancée jeudi, offrant la possibilité aux futurs bacheliers de s’inscrire plus d’un mois avant le Bac. La rencontre a permis au ministre Abdourahmane Diouf d’annoncer l’organisation d’un Salon des universités à la mi-juin pour une meilleure imprégnation sur les universités qui perdent le quart de leurs étudiants dès la première année à cause, entre autres, d’une orientation non pertinente.Par Alioune Badara NDIAYE –

Un étudiant sur quatre quitte les universités publiques dès la première année. Abdoura­hmane Diouf, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, l’a fait savoir jeudi à l’occasion de la cérémonie de lancement de la plateforme Campusen à la Sphère ministérielle Habib Thiam. «Nous avons une étude qui montre que dès la première année, il y a un quart des étudiants dans nos universités qui abandonne pour diverses raisons», a dit le Mesri, sans plus de détails sur cette étude. Dr Diouf a pour autant pointé l’orientation non pertinente comme un des facteurs pouvant être à l’origine d’un abandon à l’université. Et, pour surmonter cet écueil, le ministère innove avec la programmation du «Salon des universités sur l’orientation, l’apprentissage, la formation» pour mieux imprégner les bacheliers en puissance. «Cette année, nous avons décidé d’organiser l’UniverSalon qui se tiendra les 13, 14 et 15 juin au Cices. Pendant trois jours, toutes les universités du Sénégal, publi­ques comme privées (…) au moins les huit universités publiques, les 150 départements qui s’y trouvent, les écoles d’ingénieurs, les Isep et toutes les écoles privées qui le désirent vont se donner rendez-vous pendant trois jours pour présenter les offres de formation», a relevé le Mesri. «L’étudiant a le droit de savoir qu’il y a environ 350 offres de formation sur la place des universités au Sénégal, qu’il essaie de les comprendre pour en choisir celle qui lui convient le mieux», a-t-il ainsi justifié. «L’idée, c’est de réussir l’orientation de l’étudiant parce que beaucoup d’étudiants échouent tout simplement parce qu’ils n’ont pas été bien orientés. Pas parce qu’ils n’ont pas été bien orientés par le système, mais parce qu’ils se sont trompés eux-mêmes dans le choix de leur orientation», a assuré le ministre. Une autre innovation est l’ouverture de la plateforme Campusen pour une première fois avant l’organisation du bacca­lau­réat. «Nous sommes le 15 mai, à 45 jours du Bac général qui va se dérouler le 1er juillet, et le gouvernement du Sénégal a décidé d’ouvrir la plateforme Campusen», a brandi le Mesri, soulignant la possibilité pour les étudiants d’opérer des changements sur la plateforme. «L’étudiant qui s’inscrit les 15, 16 ou 17 mai et qui va au salon et a envie ensuite de changer de vocation ou de choix, il a toujours la possibilité de rentrer dans la plateforme pour changer parce qu’au salon et en présentiel, on lui a donné les informations pertinentes. Il pourra avoir une deuxième opportunité de changer, de modifier ou de s’ajuster après l’obtention de ses résultats du Bac», a fait savoir Dr Diouf, évoquant ainsi un «processus continu d’orientation entre le 15 mai et au moins deux semaines après le Bac». Le Mesri a annoncé dans ce processus que le 29 août est la date retenue pour l’orientation des bacheliers. Et, cette année, comme pour la précédente, tous ceux qui le désirent seront orientés dans les universités et Isep. «Tous les bacheliers sénégalais de cette année qui vont en faire la demande seront orientés dans les universités publiques et dans les Isep. Nous n’avons pas prévu d’orienter dans les universités privées», a avisé Dr Diouf, tablant sur une prévision aux alentours de 80 mille bacheliers. Abdourahmane Diouf a par ailleurs fait savoir que la tournée des centres du Bac le 1er juillet se déroulera cette année à Matam, en guise d’encouragement à la région qui avait enregistré les meilleurs résultats l’année dernière.

