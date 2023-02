Pour améliorer l’accès à l’eau potable, le gouvernement a investi 127 milliards de francs Cfa dans la région de Thiès depuis 2012.

Par Dialigué FAYE – Le ministère de l’Eau et de l’assainissement, via la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones), a jeté un coup de projecteur sur les ouvrages hydrauliques qui «améliorent l’accès à l’eau potable dans la commune et la région de Thiès». Cela, en prélude au Conseil des ministres délocalisé de Thiès prévu ce jeudi.

«D’importantes infrastructures hydrauliques ont été réalisées ou sont en cours de réalisation à Thiès par le ministère de l’Eau et de l’assainissement, à travers la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones).» En effet, expliquent les collaborateurs de Charles Fall, Directeur général de la Société des eaux, «au-delà du défi de la quantité de la production disponible, s’est posé le problème de la qualité avec la présence de calcaire, une matière qui, à terme, obstrue les conduites. Pour régler ces problèmes de la quantité et de la qualité de l’eau distribuée à Thiès, la Sones a mené, pour le compte de l’Etat, d’importants travaux dans le cadre de la réalisation de la troisième usine de traitement d’eau de Keur Momar Sarr (Kms3) et d’autres projets hydrauliques».

Par exemple, souligne le document de la Sones, l’Etat «a construit un château d’eau d’une capacité de 2500 m3 sur le site de Keur Saïb Ndoye, au nord-est de la ville. Le château d’eau est alimenté à partir d’une connexion faite sur la conduite de Kms3 qui traverse la ville». S’agissant du réseau, «des travaux de renouvellement du réseau de Thiès ont été menés sur 32 kilomètres.

Et pour améliorer l’alimentation en eau potable de Thiès, un prélèvement de 10 000 m3/jour est fait sur les volumes d’eau transportés par la conduite de Kms3 dans le cadre de la mise en service de la première phase de cette usine. A la mise en service prochaine de la deuxième phase de Kms3, un volume additionnel de 20 000 m3/jour sera injecté dans le réseau de Thiès, soit une augmentation globale de la capacité de production de 42%. Outre la quantité, cette production additionnelle d’eau potable produite sur le Lac de Guiers améliore la qualité des eaux distribuées à Thiès. En effet, la présence de calcaire dans les eaux produites par les forages altère la qualité de l’eau distribuée et obstrue à terme les conduites.

Le mélange entre les eaux des forages et celles du Lac de Guiers, appelé dilution, permet d’améliorer la qualité de l’eau distribuée».

Pour Thiès, les différents ouvrages déjà mis en service ont nettement amélioré les conditions d’alimentation en eau potable. 26 quartiers déjà mieux alimentés, 11 quartiers en voie d’être alimentés. Pour la Petite-Côte, l’alimentation de l’eau potable a été renforcée sur l’axe Diass-Sindia-Nguékokh-Saly-Mbour-Somone-Pointe Sarène-Joal.

«Le montant des investissements est de 23 milliards de francs Cfa Ht, soit 27 milliards Ttc, dans la commune, et 127 milliards de francs Cfa dans la région depuis 2012.»

Pour rappel, «Thiès est une ville en pleine croissance et constitue, avec Mbour, un des axes d’extension de Dakar dans le cadre de l’aménagement des nouveaux pôles urbains du Plan Sénégal émergent (Pse). D’ailleurs, les chiffres de la consommation d’eau potable démontrent cette position stratégique. En effet, le triangle Dakar-Mbour-Thiès représente 80% des besoins en eau du périmètre urbain et périurbain que l’Etat a confié à la Sones. Il concentre également 32% de la population nationale et 55% de l’activité économique».

