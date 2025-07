C’est pour aider les petites entreprises, particulièrement celles des femmes, à bénéficier de parts de marché plus importantes, qu’un Bureau de la commande publique a été mis en place. Initiée par l’Autorité de régulation de la commande publique (Arcop), la structure est logée dans les locaux de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme). Une signature de convention a eu lieu hier dans ce sens entre les partenaires de ce projet dont Onu-Femmes. Par Amadou MBODJI –

Un Bureau de la commande publique se trouve maintenant installé au sein de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme). Il est né d’une initiative de l’Autorité de régulation de la commande publique (Arcop), qui a signé hier une convention dans ce sens avec l’Adepme et Onu-Femmes. Ce Bureau de la commande publique vise à booster les parts de marché des Pme, plus particulièrement celles à vocation féminine, dans la Commande publique, que l’on considère comme faibles, voire même inexistantes. «Notre préoccupation et nos cibles, ce sont les Petites et moyennes entreprises (Pme). Il existe un mécanisme de 2% aménagé pour les Petites et moyennes entreprises, mais qui n’est pas totalement capté par ces Pme. L’initiative, d’ailleurs, entre dans ce cadre-là, comment aider les Petites et moyennes entreprises à gagner plus de parts de marché en captant les 2% qui leur sont réservés dans le Code des marchés», explique Moustapha Djitté, Directeur général de l’Autorité de régulation de la commande publique (Arcop). Ce Bureau de la commande publique est en droite ligne des missions assignées à l’Arcop, ajoute-t-il. «Notre rôle se résume à prendre toutes les dispositions pour que le système de la Commande publique soit fonctionnel. Et pour que le système soit fonctionnel, il faut des procédures cohérentes, un cadre de gouvernance bien articulé et bien structuré. Mais il faut qu’il y ait également des acteurs qui trouvent les moyens de s’épanouir. Alors, on a compris que parmi les acteurs du secteur privé au Sénégal, malgré les nombreux mécanismes qui sont aménagés dans le cadre technique et qui sont applicables à la Commande publique, le secteur privé national peinait à capter les opportunités de marchés qui leur reviennent de droit. Et dans les flancs de ce secteur privé, il y a une frange qui est particulièrement fragile : les Pme. On a pu dire, pour régler le problème, qu’il faut nécessairement que ces acteurs soient accompagnés. Et pour les accompagner, il faut mettre en place un dispositif à travers le Bureau d’assistance technique», souligne Mme Rose Faye, Directrice générale de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme). Cette dernière souligne que cette initiative répond aux aspirations des entreprises. «Alors, nous lançons aujourd’hui le Bureau d’appui aux Pme pour la communauté, une initiative de l’Arcop qui a bien pris en compte les orientations du gouvernement dans le cadre de l’agenda de transformation Vision 2050, et a créé une synergie gagnante avec l’Adepme en voulant nous proposer la mise en place de ce bureau qui est aujourd’hui une réponse concrète aux aspirations des entreprises, notamment les Pme et surtout celles à direction féminine. Il s’agit ici d’accompagner ces entreprises, de leur favoriser l’accès à la Commande publique. Et donc, l’idée, ce sera de leur donner de l’information, l’accompagnement technique nécessaire pour pouvoir accéder à la Commande publique, mais aussi leur permettre de pouvoir vraiment être des acteurs majeurs dans le cadre de notre économie», fait savoir la patronne de l’Adepme.

ambodji@lequotidien.sn