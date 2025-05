Par Khady SONKO –

Courame, village frontalier de la Gambie, dans la commune de Kataba, et les villages de Djiral et Djibidione, dans le département de Bignona, sortent enfin des ténèbres. Ils sont désormais raccordés au réseau électrique dans le cadre du Programme national d’électrification rurale. La mise en service de leur mini-centrale a été effectuée vendredi dernier par le ministre de l’Energie, du pétrole et des mines. «Ce raccordement à l’électricité symbolise une avancée significative vers une équité territoriale réelle. C’est un acte de réintégration pleine et entière de Courame, Djiral et Djibidione dans la dynamique nationale de transformation», a dit Birame Soulèye Diop à la cérémonie de mise en service du système énergétique à Cou­rame. Il était accompagné du Directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser), Jean-Michel Sène, des représentants du directeur de la Senelec et de celui l’Aner.

Selon le ministre, ces infrastructures énergétiques deviendront un véritable levier de changement, en permettant le développement d’activités génératrices de revenus, en facilitant l’éducation, les soins de santé, l’entrepreneuriat local, et en contribuant à l’amélioration globale des conditions de vie.

Il a indiqué que 67 installations intérieures sont en cours de réalisation à Courame.

«C’est dans ces gestes du quotidien, dans chaque ampoule allumée, chaque commerce équipé, chaque foyer éclairé que s’incarne la transformation sociale attendue», a-t-il dit.

Au-delà de l’aspect économique local, les ouvrages vont renforcer la cohésion sociale et contribuer à la consolidation de la paix dans la région.

La centrale de Courame a une puissance de 46 Kw, accompagnée d’un réseau de basse tension de 3, 18 km.

Le village de Courame incarne, selon Birame Soulèye Diop, «une mémoire collective façonnée par des épreuves dou­loureuses : insécurité persistante, déplacement forcé des populations et désertification progressive». «Mais aujourd’hui, Courame symbolise pleinement et totalement le Sénégal souverain, juste et prospère. Il symbolise la résiliation, la paix retrouvée et la volonté de co-construction d’un Sénégal pour tous et par tous», a déclaré M. Diop.

Selon son maire, aucun village de la commune de Djibidione, étendue sur 427, 57 km2 avec 59 villages, n’était électrifié. «Seuls 7 villages ont bénéficié des centrales solaires, zéro village électrifié en haute tension, soit 11, 86% de taux de couverture», a indiqué Lamine Diémé. D’où la nécessité, selon l’élu local, d’élargir la couverture du réseau électrique à Djibidione. A l’en croire, la centrale électrique mise en service «n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan». «Bientôt les examens du Cfee, du Bfm, du Bac, et les présidents de jury et les correcteurs auront du mal à envoyer les données au niveau central, faute de courant. L’administration locale, les postes de santé, les mosquées, les églises, les commerçants et les populations de Djibidione n’arrivent pas à s’épanouir correctement faute de courant», a regretté le maire.

