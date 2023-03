L’inclusion des personnes handicapées et à mobilité réduite dans la société continue d’être un défi à relever. Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire Liberté-Démocratie, estime que l’Assemblée nationale a fait des efforts dans ce sens et considère que les députés doivent être à l’avant-garde du combat.

Par Amadou MBODJI – Le Réseau des parlementaires pour l’inclusion des personnes handicapées et à mobilité réduite a été relancé hier. Créé durant la 13ème législature avant de connaître un «coup de mou», les députés de la 14ème législature ont décidé de le remettre au goût du jour. Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire Liberté-Démocratie, estime que ce réseau sera un moyen pour ses membres de faire un plaidoyer afin de faciliter l’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite aux bâtiments publics. Il a affirmé : «Je pense que pour accéder ici ce matin (l’hôtel où se tenait l’atelier), on a vu les problèmes qu’on a eus. Je pense qu’avec le réseau, on va faire davantage de plaidoyer pour que l’ensemble des établissements publics, l’ensemble des lieux publics où doivent accéder les personnes handicapées, les hôtels, les bureaux et pourquoi pas dans les maisons, parce qu’on en accueille certains qui sont nos convives. En tout cas, il s’agit de faire évoluer les choses, il s’agit de faire évoluer la société sénégalaise pour qu’on tienne compte du handicap qui est autour de nous et qu’on essaie de mettre à l’aise toutes les personnes handicapées, pour qu’elles soient à l’aise, qu’elles puissent s’épanouir, à l’école et partout. Je pense que le réseau a beaucoup de chantiers vers lesquels il doit se déployer.»

L’Assemblée nationale du Sénégal est en «avance» sur la question, rappelle le président du groupe parlementaire Liberté-Démocratie. «Depuis même la 12ème législature, l’Assemblée nationale a commencé à se mettre en règle. Les personnes handicapées peuvent accéder librement à l’Assemblée nationale, nous avons mis des rampes pour cela au niveau de la porte d’entrée principale, derrière, un nouveau bâtiment, les personnes handicapées peuvent accéder. Nous avons à l’Assemblée nationale, depuis la 12ème législature, fait l’effort d’avoir des traducteurs des signes. Les sourds-muets peuvent suivre les débats à l’Assemblée nationale, de même que tous les discours. Je pense que c’est une avancée significative», se félicite M. Thiam, même s’il reconnaît que d’autres efforts restent à faire pour prendre en charge les personnes non voyantes, pour garantir leur inclusion au sein de l’Hémicycle.

La redynamisation du Réseau des parlementaires pour l’inclusion des personnes handicapées et à mobilité réduite constitue «un évènement dans la vie» de la fédération qu’il dirige et regroupant les personnes handicapées, tout en réclamant la matérialisation de la loi d’orientation sociale votée en 2010 en faveur des personnes handicapées.

