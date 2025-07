Le défilé de la Fête de l’indépendance à Mbour, qui a eu lieu devant la mairie de Mbour, a rendu heureuses les autorités locales. Après plusieurs années sans célébration à cette échelle, la population a massivement répondu à l’appel. L’événement, qualifié de «très bon et beau» par Amadou Diop, Préfet de Mbour, a permis de mettre en lumière l’engagement des forces civiles et militaires, ainsi que les efforts de toute une communauté pour assurer la réussite de la manifestation. «Ce que j’ai vu aujourd’hui (hier) m’a donné entière satisfaction», a déclaré le Préfet de Mbour, saluant le respect des consignes par tous les participants et l’engagement du comité d’organisation dirigé par l’adjoint au préfet, sous la coordination de la gendarmerie et des représentants du Comzone no7.

Les autorités ont aussi rendu hommage aux décorés du jour, saluant leur «grand service à la Nation sénégalaise, et plus particulièrement au département de Mbour». La mobilisation des partenaires a été essentielle, notamment celle du maire, du président du Conseil départemental, des députés et de nombreuses bonnes volontés ayant contribué à la logistique et à l’embellissement de la commune.

La presse et la Société civile ont également été remerciées pour leur rôle crucial dans la sensibilisation. «La presse a été au-devant pour préparer le terrain», a souligné l’autorité, exprimant aussi sa reconnaissance envers les Forces de sécurité et les anciens combattants.

Mais au-delà des festivités, un appel pressant a été lancé face à la montée de l’émigration clandestine. «Trois jours après ma prise de service, j’ai vécu le drame du chavirement d’une pirogue, avec une vingtaine de décès», a rappelé le Préfet, évoquant la mise en place d’un Comité départemental et un plan d’actions basé sur la prévention.

Depuis janvier, environ 500 personnes ont été interceptées grâce à la vigilance des Forces de l’ordre. L’autorité appelle à une plus grande collaboration des citoyens. «Nous demandons aux populations de signaler toute présence suspecte, notamment dans les maisons abandonnées ou près des plages», dit-il.

Enfin, un plaidoyer fort a été lancé pour l’installation d’une marine fixe à Mbour. «Si nous parvenons à avoir une marine, ce phénomène sera derrière nous», a déclaré le Préfet du département de Mbour.

Par Alioune Badara CISS – abciss@lequotidien.sn