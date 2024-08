Cette année encore, le Magal a connu des accidents mortels. Onze personnes ont perdu la vie sur la route à l’occasion de la commémoration de la 130e édition du Magal de Touba, indique la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (Bnsp) dans un bilan provisoire. «Sur les 433 sorties effectuées par le détachement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers engagé dans la ville de Touba pour les besoins du Magal, 214 sont relatives à des accidents de la circulation routière, [ayant occasionné] ainsi 551 victimes dont 540 assistées et 11 décédées», informe un communiqué de la Division informations et relations publiques de la Bnsp parvenu à l’Aps samedi. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers déplore ce nombre élevé d’accidents de la circulation et appelle «les usagers de la route à faire preuve de prudence et à respecter le Code de la route sur le chemin du retour».

Par ailleurs, le détachement de la Bnsp signale avoir effectué, lors du dernier Magal, «340 consultations gratuites et quatre interventions contre des incendies, avec un bilan de trois victimes», renseigne le communiqué.