Dans le cadre de ses tournées économiques, le Président Macky Sall est arrivé hier à Sédhiou. Son accueil a été caractérisé par la guerre des pancartes entre les différents responsables politiques de la région.

Par Seydou TAMBA CISSE – Les populations de Sédhiou sont sorties massivement hier pour accueillir le président de la République, qui a entamé sa tournée économique dans le Pakao. Un accueil riche en sons et couleurs. Car, chaque responsable politique a voulu montrer sa force. Abdoulaye Diop, Directeur général du Cosec, par ailleurs maire de la commune de Sédhiou, Dr Annette Seck Ndiaye, ministre auprès de la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Souleymane Ndiaye, directeur de la Sapco, Mohamed Diaité, directeur de La Poste et président du Conseil départemental de Bounkiling, tous membres de Benno bokk yaakaar, ont mobilisé leurs militants et sympathisants. Ce qui a donné lieu à la guerre des pancartes, des couleurs, des flayers, des t-shirts. Sur les pancartes, on pouvait lire entre autres messages : «Merci Monsieur le Président pour le Pont de Marsassoum» ; «Merci Monsieur le Président pour l’Hôpital régional de niveau 2 Amadou Tidiane Ba» ; «Merci Monsieur le Président pour la boucle du Boudhié, pour le désenclavement de la Casamance avec la construction du pont de la Gambie Farafénni». Parmi les messages, il y avait des doléances sur l’emploi des jeunes, sur des chantiers en arrêt de construction, mais également la construction du pont de Témento-Marronconda, respectivement dans les communes de Simbandi Brassou et Bambaly pour désenclaver le département de Goudomp séparé du reste de la région par un fleuve.

Compte tenu de l’étroitesse de l’avenue empruntée par le chef de l’Etat et sa délégation, certains militants et sympathisants n’ont pas pu manifester leur joie. «Nous avons vu le Président de loin», ont déploré des militants. «Nous n’avons même pas pu apercevoir Macky Sall, alors que nous sommes venues très tôt pour le voir», ont rouspété des dames gagnées par la fatigue.

Comme autre couac, la presse locale n’a pas pu couvrir l’évènement correctement. Les badges remis aux journalistes n’ont pas été acceptés par la sécurité et les organisateurs de l’événement.

L’avion présidentiel a foulé le tarmac de l’aérodrome de Séfa dans la commune de Diendé à 16 heures 43 minutes. Cependant Macky Sall est entré à Sédhiou aux environs de 18 heures. Le chef de l’Etat loge à la Gouvernance située à côté de la mairie de Sédhiou, là où vont se tenir le conseil présidentiel sur le développement de la région aujourd’hui, à 10 heures, et le Conseil des ministres demain.

Correspondant