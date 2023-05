Les militants de Pastef de Vélingara vont s’ériger en bouclier autour de leur leader Ousmane Sonko pour empêcher le pouvoir d’arriver à ses fins ; à savoir empêcher sa candidature à la présidentielle de 2024 par une condamnation judiciaire. En conférence de presse samedi, Ibou Guèye, coordonnateur départemental du Parti, a démarré par décliner les objectifs de la rencontre. Il a renseigné : «C’est pour lancer une mise en garde à Macky Sall et à sa justice à propos des affaires dite Adji Sarr et Mame Mbaye Niang et le projet de validation d’une 3ème candidature de Macky Sall. La nomination de Mamadou Badio Camara à la tête de la Cour constitutionnel, la nomination de Hamady Diouf, camarade de promotion de Macky Sall, comme procureur de la République, le choix de Maham Dialo, un juge impartial que nous récusons, ne nous rassurent pas. Parce qu’ils sont disposés à exécuter des commandes politiques. Le pouvoir est en train d’utiliser la justice pour liquider Pastef et son candidat, le seul, pas de plan B. Nous ne nous laisserons pas faire.» Et que le pouvoir se le tienne pour dit : «S’il faut remettre les événements malheureux de février 2021, nous allons le faire et Vélingara ne sera pas en reste, comme en février 2021. Nous allons invoquer notre droit à la résistance. Parce que ce sera œil pour œil dent pour dent, gasta gasta.» D’ailleurs, «nous avons demandé à chaque patriote de faire son testament. C’est-à-dire informer les parents que tout peut arriver dans ce combat contre une troisième candidature de Macly Sall et contre l’injustice de la Justice. Nous allons organiser la résistance dans tous les villages dans tous les quartiers, dans toutes les communes. Le droit à la résistance est garanti par la constitution», a martelé, cet instituteur devant une foule attentive et disciplinée constituée de représentants de sections communales et de structures telles les jeunesses des Pastef, les femmes de Pastef et les aînés de Pastef.

1.300.000 de francs Cfa collectés

La conférence de presse de samedi à laquelle ont participé des représentants de toutes les 14 sections communales du département a été mise à profit pour remercier les militants et sympathisants pour leur contribution dans la levée des fonds de leur formation politique. Ibou Guêye coordonnateur de Pastef, a informé : «Nous avons pu mobiliser, dans le cadre de la campagne de levée des fonds, la somme de 1 million 300 mille francs Cfa. Une somme déjà remise aux instances du Parti. Ce qui fait une cagnotte totale de 333 millions de francs Cfa collectée au niveau national.»

Samedi passé dans la matinée, les Pastefiens du Fouladou ont procédé au lancement du programme «Wor ndomb» qui consiste à enrôler les primo votants sur les listes électorales. A ce propos, la coordination de Vélingara, sans dévoiler la stratégie mise en place, s’est fixée un objectif d’être présente dans tous les coins du pays et de faire le plein de jeunes ayant atteint l’âge de la majorité électorale. «Nous allons beaucoup utiliser le digital pour arriver aux objectifs d’enrôlement que nous nous sommes fixés», a précisé M. Guêye. C’est dire que les camarades d’Ousmane Sonko de cette localité de la région de Kolda ne chôment pas ; ils occupent le terrain, en utilisant des moyens pacifiques, tout en s’armant pour préparer la «guerre».

Par Abdoulaye KAMARA(Correspondant) -kamara@lequotidien.sn