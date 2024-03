La Coalition d’union nationale «Joowandoo Sunugaal» dément toute implication de son mandataire Amadou Sow dans un supposé trafic de parrainage pour lequel un code du fichier électoral «aurait été vendu» à des candidats comme Mimi Touré, qui a publié hier un démenti, ou Mame Boye Diao.

Par Amadou MBODJI – Depuis hier, une histoire de trafic de parrainage impliquant notre mandataire national, M. Amadou Sow, défraie la chronique.

Après avoir salué le courage du susnommé, mais surtout loué son intégrité, nous le remercions pour tous les efforts consentis durant tout le processus et lui renouvelons notre totale confiance. Nos services travaillent sur l’affaire et nous promettons de revenir incessamment pour battre en brèche les fausses versions partagées, visant uniquement à nuire la belle dynamique de la coalition», a annoncé hier la cellule de communication de la Coalition d’union nationale «Joowandoo Sunugaal», qui porte la candidature de Mame Ousmane Ndoye pour la prochaine élection présidentielle de 2024.

Le communiqué de presse ajoute : C’est aussi l’occasion de réaffirmer que notre coalition a adopté un principe éthique et moral qui guide et guidera nos actions vers le 25 février 2024, même au-delà», qui veut totalement relativiser l’affaire en montrant qu’elle passe aux points les plus essentiels : «En attendant, nous continuons la vérification en interne de notre collecte et remercions l’engagement de toutes et tous qui nous a permis de dépasser largement nos attentes.»

Ce qui leur permet de déclarer : «Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour le dépôt au niveau du Conseil constitutionnel. Le travail continue.»

Pour rappel, la Coalition Mimi 2024, citée dans la même affaire avant-hier, s’est aussi inscrite en faux contre les accusations portées à l’encontre de sa candidate, l’accusant elle aussi d’avoir acheté le fichier électoral moyennant la somme de 500 mille francs Cfa. «Contrairement à des insinuations malveillantes rapportées, Mme Aminata Touré ne dispose d’aucun fichier électoral que ce soit», a-t-elle précisé dans un communiqué rendu public hier dans Le Quotidien.

ambodji@lequotidien.sn