La maire de Niaguis assume le problème foncier qui secoue sa commune. Cependant, Victorine Anquediche Ndeye dément toute complicité dans ce contentieux qu’elle a hérité de l’équipe sortante de la municipalité. Reprochée de s’être entourée des responsables de la situation foncière de Niaguis, elle promet de faire la lumière sur l’affaire et de ne protéger personne.

Par Khady SONKO – La maire de Niaguis, citée dans une affaire foncière et présentée, selon elle, «comme une complice de vampires fonciers», dément et dénonce cette accusation. Même si elle comprend la frustration ressentie devant un manque de communication entre le collectif et la municipalité, elle n’accepte pas que cette dernière soit incarnée par sa seule personne. «Je suis la maire de la commune de Niaguis et j’assume la responsabilité de la charge. Mais le village de Barafe a un adjoint au maire élu, il y a une administration au sein de la mairie qui fait au mieux pour répondre aux préoccupations de la population», s’est défendue hier Victorine Anquediche Ndeye, en conférence de presse dans sa mairie. Cette réplique de la ministre de l’Economie sociale et solidaire fait suite à la conférence de presse, samedi dernier, des jeunes de Niaguis, qui dénonçaient le problème foncier et une complicité de l’élue locale en ce sens qu’elle travaille avec les personnes citées dans la situation foncière à Niaguis. Par conséquent, poursuit-elle, «Barafe ne peut pas affirmer qu’il n’y a pas d’interlocuteurs. Il m’est reproché d’être entourée de vampires et de ne pas vouloir faire l’audit du foncier. Je suis avec des conseillers élus au sein du Bureau municipal et du Conseil municipal, j’ai deux adjoints issus des deux villages les plus impactés par ce lotissement, en l’occurrence Barafe et Boucote Mankagne. J’ai porté à la tête de la Commission domaniale, une femme connue et reconnue pour sa probité, j’ai pris sur moi pour toute l’année 2022, de ne percevoir aucun franc des frais de bornage». La maire de Niaguis affirme mener les diligences nécessaires pour constituer la base documentaire des différents lotissements. «J’en ai toute la responsabilité… J’ai assumé publiquement le problème foncier de Niaguis même si je ne suis pas comptable», a déclaré Victorine Ndeye.

La maire de Niaguiss appelle les uns et les autres à faire preuve de retenue, car dit-elle, la situation est claire et simple. «Dans cette affaire, je ne protège personne, et toutes les diligences sont menées dans le cadre des prérogatives de la mairie et de la maire que je suis», indique-t-elle. D’après l’élue locale, quand elle a pris la commune en 2021, elle a trouvé que celle-ci avait encaissé plus de 100 millions sur des frais de bornage. Quid de la demande d’un audit sur le foncier exprimée par les populations ? Elle répond : «Dès après ma prise de fonction, j’ai saisi une fondation qui avait fait un rapport sur la situation foncière de Niaguis pour avoir un accompagnement dans ce sens. Nous travaillons aussi avec l’administration territoriale pour avoir une meilleure visibilité sur ces différents lotissements.» Victorine Ndeye promet de ne plus permettre aux gens de dilapider les équipements collectifs de sa commune. Aussi s’engage-t-elle : «Ce qui est récupérable sera récupéré.»

