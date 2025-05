Par Amadou MBODJI –

Le député Amadou Bâ ne veut pas entendre de rallonge budgétaire lié à l’achat de véhicules pour les députés promis par leur président El Malick Ndiaye. Le député de Pastef dément ceux qui défendent cette position en tenant à clarifier la polémique autour de l’acquisition de véhicules par les parlementaires sénégalais. Il a opté de le faire savoir sur sa page Facebook via une publication où il dénonce ce qu’il qualifie de «manipulation crapuleuse» sur l’origine des fonds utilisés pour cet achat, assurant que l’Etat n’a débloqué aucun budget supplémentaire à cet effet. A l’en croire, chaque député finance intégralement son propre véhicule, non pas à partir d’une ligne spéciale de l’Assemblée nationale, mais grâce à l’indemnité de transport qui lui est normalement allouée. Cette indemnité, selon lui, n’est plus versée directement aux députés, mais utilisée en amont pour l’acquisition desdits véhicules, sans aucune intervention budgétaire supplémentaire de l’Assemblée.

«C’est juste l’indemnité de transport du député que le décret de Macky Sall alloue à chaque parlementaire et dont le cumul sur le mandat correspond exactement au coût du véhicule», souligne le député Amadou Bâ.

Le parlementaire estime que cela constitue la meilleure formule, si l’on se fie au député du parti du pouvoir, car cette formule, selon lui, est moins coûteuse que celle initialement proposée par les banques intégrant, selon ses explications, des prêts aux députés avec des intérêts élevés. Cette alternative, souligne-t-il, évite à l’Etat des charges supplémentaires, tout en préservant l’autonomie financière des élus.

Se félicitant des réformes mises en œuvre sous la présidence de Malick Ndiaye à la tête de l’institution, le parlementaire parle d’une gestion désormais «transparente et responsable» du budget parlementaire. Rompant ainsi avec une ère qu’il qualifie de «gestion opaque». Bâ estime que les élus sont conscients des difficultés économiques actuelles du pays et juge donc irresponsable toute tentative de présenter cette opération comme un «gaspillage insolent».

