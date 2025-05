La Grande côte opérations (Gco) a décaissé en 2021, 53 milliards de francs Cfa, dépensés auprès des fournisseurs et prestataires locaux, soit un taux de 70% de ses dépenses en termes de contenu local, selon Guillaume Kurek, Directeur général de la compagnie minière qui exploite le zircon dans la zone de Diogo, département de Tivaouane.Par Cheikh CAMARA –

En matière de fourniture de biens et de services, La Grande côte opérations (Gco) sollicite le plus souvent le marché local. C’est du moins ce qui se dégage à travers les chiffres que son Directeur général, Guillaume Kurek, a fournis lors d’une consultation sous la forme d’un «Atelier régional sur les achats locaux dans le secteur minier», initiée par la Chambre des mines du Sénégal (Cmds), dans le cadre du 7e Salon international des mines (Sim) 2023. Gco, selon M. Kurek, a en effet réalisé en 2021, pas moins de 70% d’achats locaux au Sénégal, soit 53 milliards de francs Cfa sur un montant global de 80, 5 milliards dépensés. Et ces retombées sont allées à 5500 bénéficiaires dont, entre autres, 22 Groupements d’intérêt économique (Gie) locaux comprenant 1500 membres et 6 Gie totalisant 437 femmes. Il s’y ajoute 100% en matière d’approvisionnement en denrées alimentaires du camp de Diogo.

Sur les 715 milliards de francs Cfa d’achats réalisés dans le secteur des mines, seuls les 28% profitent aux entreprises nationales.

Sur les revenus générés par leur compagnie, le Directeur général renseigne que Gco contribue à hauteur de 70, voire 80 milliards de francs Cfa par an à l’économie nationale, ce qui, selon lui, représente 30, voire 50% du chiffre d’affaires de la société. «C’est une contribution importante qui est affichée en toute transparence dans les rapports du Comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Cn-Itie)», souligne-t-il. Cela pour dire que Gco ne ménage aucun effort pour se conformer aux règles de transparence dans le secteur extractif.

«L’entreprise est dans une phase de certification Irma, un standard qui est composé de plus de 400 critères sur l’ensemble des axes directeurs du business, pour nous challenger, nous pousser à nous améliorer, que ce soit en environnement, en sécurité, en finances, en droits humains, entre autres. On est donc dans cet engagement de certification, avec une phase d’audit qui est en cours», indique le Dg. Qui dit partager «l’ensemble de ces engagements qui peuvent être des serments internes à la société». Et de rassurer : «On veut aller au-delà et, ces engagements, on les affiche dans un outil de traçabilité, ce qui nous permet d’associer à l’ensemble de nos ventes un passeport, un certificat qui présente l’ensemble de nos impacts, l’ensemble de nos engagements pour chacun de nos produits, pour chaque client, ce qui pourrait, demain, être même un facteur de compétitivité de nos produits vis-à-vis des produits des concurrents.

C’est un point important et les consommateurs finaux sont plus sensibles à ce type d’information. On pense que ça peut influencer le marché et les comportements, et pousser l’ensemble de l’industrie à progresser petit à petit sur ces dimensions éthiques de gouvernance.»

Correspondant