Dans le cadre du Projet d’appui au renouvellement des camions hydrocureurs (Parc), la Der/Fj, la Bnde et la Fondation Bill & Melinda Gates ont financé, à hauteur de 2, 4 milliards de F Cfa, l’acquisition de 40 camions neufs au profit des membres de l’Association des acteurs de l’assainissement du Sénégal (Aaas). La cérémonie s’est déroulée hier à Môle 4, en présence de Mme Aïda Mbodji, Déléguée générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes, Birima Ndiaye, Directeur général adjoint de la Bnde, ainsi que le Directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian. «Le Parc est le fruit d’une collaboration exemplaire entre la Der/Fj, la Bnde et la Fondation Bill & Melinda Gates. Cette collaboration démontre que les efforts conjugués des secteurs public, privé et des partenaires internationaux peuvent engendrer des changements concrets, durables et inclusifs», renseigne Mme Mbodji, avant de relever que le Parc prévoit à terme le renouvellement de 300 camions hydrocureurs pour un investissement global estimé à 12 milliards de F Cfa.

«La phase-pilote permettant la réception actuelle de 40 camions, pour un montant de 2, 4 milliards de F, repose sur un mécanisme de crédit-bail innovant, permettant aux bénéficiaires d’acquérir leurs équipements tout en bénéficiant d’un accompagnement technique renforcé. Son financement a été assuré par la Bnde à hauteur d’1 milliard, par la Der/Fj à près de 700 millions et par la Fondation Bill & Melinda Gates à 500 millions de F Cfa. Ces 40 premiers camions hydrocureurs de dernière génération, conçus pour s’adapter aux réalités locales et à faible consommation énergétique, viennent renforcer les capacités opérationnelles des prestataires privés, souvent limités dans leur efficacité. Ils permettront de générer au moins 120 emplois directs», souligne la Déléguée générale de la Der/fj.

Face à l’assistance, Mme Mbodji soutient que ces 40 camions ne sont pas de simples véhicules, ils incarnent une réponse concrète aux enjeux d’assainissement, de gestion des eaux usées et de lutte contre les inondations qui affectent trop souvent les populations, en particulier dans les zones urbaines défavorisées. Elle poursuit : «L’acquisition de ces camions hydrocureurs contribuera durablement à améliorer les performances de la chaîne d’assainissement, à réduire les interruptions de service, à alléger les coûts d’entretien et à garantir une meilleure efficacité des interventions de vidange sur le terrain. L’assainissement n’est pas un luxe, mais un droit fondamental et une priorité de développement. Grâce à cette phase-pilote du programme, des dizaines d’entrepreneurs, de jeunes et de femmes pourront exercer dans de meilleures conditions, avec des moyens modernes, dans un cadre structuré, formel et valorisant.»

lPar Abdou Latif MANSARAY – atifmansaray@lequotidien.sn