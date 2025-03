La première édition de la Semaine de la critique, innovation de cette 29ème édition du Fespaco, s’est ouverte dimanche après-midi au siège de l’ex-Conseil économique et social, en présence du ministre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme. Elle sera marquée par la projection de dix longs métrages (5 fictions et autant de documentaires) et couronnée par l’attribution du Prix Clément Tapsoba, du nom d’un critique burkinabè, membre fondateur de l’Association des critiques du Burkina (Ascric-B) et de la Fédération africaine de la critique cinématographique (Facc), décédé en 2020. L’objectif de cette Semaine de la critique est, selon le président de l’Ascric-B, Abraham Bayili, de «donner une visibilité accrue à la critique cinématographique durant le Fespaco, à travers une programmation diversifiée et inclusive», de «proposer une sélection originale des films d’Afrique et de sa diaspora, choisis pour leur audace artistique et leur profondeur thématique», de «créer un espace de rencontres et de discussions entre professionnels du cinéma, critiques et spectateurs», de «favoriser la production et la diffusion d’articles et de critiques pour enrichir le discours autour du cinéma africain».

Aps