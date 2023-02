Xi Jinping se fait l’avocat de l’Union africaine pour son adhésion au G20. Dans une lettre adressée à Macky Sall, le président de la République populaire de Chine a réaffirmé son soutien, tout en promettant d’œuvrer pour «que le G20 fasse des actions dans ce sens».

Par Dieynaba KANE – Le Président Macky Sall peut compter sur la Chine afin que son appel pour l’adhésion de l’Ua au G20 soit entendu. Xi Jinping, qui a été, lors du dernier sommet de l’organisation à Bali en novembre dernier, parmi «les premiers à soutenir ouvertement l’adhésion de l’Union africaine au G20», vient de confirmer, dans une lettre adressée à Macky Sall, son appui. Dans sa correspondance, Xi Jinping déclare : «Je tiens à réaffirmer que la Chine soutient fermement l’Union africaine dans ses efforts pour devenir membre du G20 au plus vite, et œuvrera à ce que le G20 fasse des actions dans ce sens.» La Chine entend travailler avec l’Afrique à faire évoluer la gouvernance économique mondiale dans un sens plus juste et plus équitable. Le président de la République populaire de Chine a aussi montré l’importance pour le continent d’intégrer cette organisation. «L’Afrique est une force importante dans le système de gouvernance mondiale. Le G20, plateforme principale de la coopération économique internationale, ne peut se passer de la participation active de l’Afrique», a-t-il plaidé. En outre, le dirigeant chinois s’est réjoui «de voir que nombre de pays ont exprimé la même volonté». Ce qui, selon lui, «illustre pleinement la reconnaissance ainsi que les attentes de la Communauté internationale à l’égard du rôle de l’Afrique dans les affaires mondiales».

Le Président Sall, qui va terminer bientôt son mandat à la tête de l’Union africaine dans quelques semaines, veut faire de ce chantier une réussite. Après les Etats-Unis, le Japon, la Turquie, Macky Sall a obtenu, il y a une semaine, le soutien de la France pour l’adhésion de l’Ua au G20.

Lors du Sommet de Bali tenu en novembre dernier, le président en exercice de l’Ua avait posé le débat. D’ailleurs, il a été annoncé que cette demande formulée par Macky Sall en Indonésie sera examinée lors du prochain rendez-vous de cette organisation, prévu en Inde en 2023. Il faut savoir que l’Afrique du Sud est le seul pays africain à faire partie de ce club select des 20 principales économies mondiales. Dans son discours à Bali, le Président Sall a estimé que l’Afrique ne doit plus «être une invitée permanente».

