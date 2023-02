Me El Hadj Diouf sera-t-il l’une des nombreuses victimes du Mortal Kombat entre Ousmane Sonko et Adji Sarr ? L’avocat de la dame se retrouve aujourd’hui suspendu en attendant peut-être sa radiation, à la suite d’une plainte du leader du parti Pastef. Si l’on sait que la défense des intérêts de Adji Sarr repose essentiellement sur Me Diouf, on peut craindre que cette dernière ne soit fortement diminuée. Surtout que deux de ses adversaires font partie du Conseil de discipline. On peut penser qu’ils ne vont pas lui faire de cadeau. Comme dit Sonko, «gatsa gatsa» !